¿A qué se refiere Penélope Cruz en ‘La bola negra’ cuando dice: «El travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra es todo lo contrario»?

El pasado 25 de septiembre se estrenó en nuestras salas de cine la película La bola negra y ya la han visto esta cinta dirigida por Javier Ambrosi y Javier Calvo más de dos millones de espectadores. Una cifra que no para de crecer y que todavía no se sabe a dónde puede llegar. La bola negra es la película oficial seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en la 99ª edición de los Premios Oscar y esto también es un espaldarazo para la cinta. Una de las interpretaciones que más han sorprendido es la de la actriz Penélope Cruz que da vida al personaje ficticio de Nené Romero, una cupletista que canta Las tardes del Ritz y Batallón de modistillas en medio de la Guerra Civil. En un momento dado de la cinta la cupletista dice: «El travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra es todo lo contrario».

Con esta frase quizás se quería explicar que el travestismo representa esa capacidad de romper las normas de la sociedad y explorar nuevas identidades. La guerra, sin embargo, deja a las personas sin libertad como le ocurre a Sebastián en la película La bola negra cuando se encuentra en el hospital custodiando a un detenido y le obliga a conformarse con la realidad del momento histórico que le ha tocado vivir. El arte y el cuplé se convierte en una vía de escape en esos momentos tan complicados.

¿Quién fue Edmond de Bries?

Aunque el papel de Penélope Cruz la cupletista Nené Romero es ficticio, Edmond de Bries sí que existió y es nombrado en los diez minutos en los que aparece la actriz en la película. La actriz ha comentado que para preparar el personaje y entender el mundo del cuplé contó con la asesoría de Olga María Ramos, la hija de la mítica cupletista Olga Ramos.

La cupletista se refiere con el comentario sobre el travestismo a Edmond de Bries, que era el nombre artístico de Asensio Marsal Martínez, uno de los transformistas e imitadores de cantantes más conocidos de la época. La cupletista Nené Romero se acuerda de su amigo y le hace ese comentario a Sebastián que acaba de ver actuar a la cupletista delante de los soldados. Hay que tener en cuenta que la canción Las tardes del Ritz, aunque también fue recuperada por Lilián de Celis en los años cincuenta, se estrenó en 1920 en el Teatro Fuencarral de Madrid cantada por Edmond de Bries.

La canción Batallón de modistillas fue compuesta por Gaspar de Aquino y Álvaro Retana y, aunque fue presentada en los años 20 por la cupletista ‘Marietina’ Fernández de Córdoba, también fue rescatada en los años cincuenta la cantante Lilián de Celis. Hay que recordar que en los años veinte triunfaban cupletistas como Raquel Meyer, La Chelito, La Goya, Pastora Imperio, aunque también cantaba flamenco, o Paquita Escribano.

El cantante Edmond de Bries comenzó su carrera en el mundo de la alta costura confeccionando vestidos elegantes, pero a principios del siglo decidió convertirse en artista. En los años veinte ya se había convertido en el transformista más importante del país y llenaba los teatros de Madrid y Barcelona imitando a las divas de la época. Llegó a actuar en directo delante del rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia y también hizo una gira por América.

Antes de la Guerra Civil la censura catalogó su arte de «inmoral» y tras este conflicto bélico los teatros se cerraron y se hundió totalmente la industria del cuplé y del transformismo. Edmond de Bries murió totalmente arruinado en Barcelona en la década de los cincuenta, aunque resulta imposible confirmar el año concreto de su fallecimiento.

La importancia de la presencia de la actriz en la película

Aunque, como ya he comentado, la actriz Penélope Cruz solo sale diez minutos en la película La bola negra, su papel es decisivo para la trama de esta cinta. Con su aparición se intenta confrontar la libertad con la que habla y canta la cupletista delante de los soldados y la brutalidad de la guerra y la situación por la que están pasando Sebastián y sus compañeros. La imagen de Nené subida en un tanque cantando Batallón de modistillas es uno de los momentos más comentados de la película.

Además, la actriz Penélope Cruz se ha convertido en uno de los ganchos para la promoción de la película en nuestro país, pero también en Europa y en Estados Unidos en donde muy conocida por los espectadores. La bola negra ha sido seleccionada como película oficial por la Academia de Cine para representar a España en la 99ª edición de los Premios Oscar, pero todavía le queda un largo camino de promoción para este premios y para otros a nivel europeo y la presencia de la actriz Penélope Cruz puede resultar una buena baza.