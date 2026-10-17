La reflexión de Guitarricadelafuente (29 años) sobre ‘La bola negra’: «Al ver la cinta montada te dan ganas de vivir»

La bola negra sigue imparable en la taquilla, a la espera de conocer si los deseos y pronósticos positivos de su presencia en la próxima edición de los Oscar se ven cumplidos. De momento, el drama LGTBI de Javier Ambrossi y Javier Calvo ya es la séptima película española que más dinero ha recaudado en la historia del cine español con 28,13 millones de euros y, seguramente, terminará siendo uno de los títulos con más premios Goya. Pero más allá de su punto de partida narrativo, marcado por la tristeza que emana su planteamiento, su protagonista Guitarricadelafuente cree que en realidad el trabajo de los Javis te da «ganas de vivir». Y lo cierto es que no podemos estar más de acuerdo.

Partiendo de la obra de teatro de Alberto Conejero y nutriéndose de una idea inacabada de Federico García Lorca, La bola negra nos presenta las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas diferentes. Tres existencias ligadas a la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia.

Por un lado, tenemos a Carlos (Milo Quifes) en 1932, un joven de clase burguesa que sufre el rechazo social (le sacan la bola negra en el casino). En 1937 encontramos a Sebastián (Guitarricadelafuente), un joven trompetista del bando nacional que debe custodiar al preso del bando republicano, Rafael Rodríguez Rapún (Miguel Bernardeau). Por último, en 2017, encontramos a Calor González, un joven que intenta lidiar con sus propios conflictos con su madre, una complicada relación con su madre y el peso de la memoria y la herencia queer.

Sin embargo, y a pesar de su identidad estrictamente dramática, La bola negra funciona como un canto a la supervivencia y a vivir en libertad sin negar quién eres. Porque tal y como se dice en un momento en la cinta, «¿Qué perdemos cuando nos negamos? La vida. Hay que vivir. Vivir siempre».

Guitarricadelafuente debuta como actor en ‘La bola negra’: «Recuerdo que hubo muchos ejercicios para llegar a ciertas emociones»

De nombre real Álvaro Lafuente Calvo, el castellonense de 29 años ya era de sobra conocido en la industria musical patria bajo su identidad como cantante, Guitarricadelafuente. Conciertos multitudinarios, cientos de festivales y un último disco, ‘Spanish Leather’, que ha sido un éxito total en todas las plataformas. Su música mezcla el folk español con el pop contemporáneo y ahora, su aparición como actor en La bola negra supone uno de los debuts interpretativos más impresionantes en la historia reciente del cine español.

En una de sus últimas entrevistas, hablando con GQ, la joven estrella explicó lo enriquecedor que había sido dar vida a su personaje.

«Recuerdo que hubo muchos ejercicios para llegar a ciertas emociones, de rascar muchas cosas personales y, sobre todo, de verme en ese momento histórico que hicieron que sintiera que estaba viviendo con Sebastián, que compartía muchas cosas de su vida… y eso te sobrepasa», contaba el artista.

Guitarricadelafuente resumió así la sensación que le provocó ver el largometraje ya ensamblado, con el montaje final: «Al ver la cinta montada, te dan ganas de vivir, de no dejarte cosas en la recámara, de hacer lo que tengas que hacer porque otra gente no ha podido hacerlo».

El camino de ‘La bola negra’ en los Oscar 2027

De momento, La bola negra está seleccionada por España para representar al país en la sección del Oscar internacional. El 21 de enero de 2027 sabremos si el trabajo de Los Javis se hace un hueco en dicha categoría. No obstante, sus ambiciones van mucho más allá. Según medios internacionales como The Hollywood Reporter o IndieWire, el filme podría llegar a estar presente hasta en 10 nominaciones. Un hito sin precedentes en la historia del séptimo arte patrio.