Los Javis, más cerca de los Oscar: la prensa de Hollywood lleva ‘La bola negra’ a sus portadas

La bola negra, la ambiciosa película dirigida por los Javis, se ha consolidado definitivamente como la gran esperanza del cine español para conquistar la temporada de premios y cruzar con pie firme la alfombra roja de los Oscar. Lo que comenzó como un aplaudido recorrido festivalero, tras su paso por citas como Cannes, Toronto o San Sebastián, se ha transformado en un fenómeno en la meca de la industria audiovisual. Variety, conocida como la biblia de Hollywood, ha llevado la cinta de Javier Ambrossi y Javier Calvo a su portada, mientras que IndieWire abre su edición con análisis pormenorizados del largometraje, y The Hollywood Reporter le dedica un amplio despliegue crítico e informativo.

El impacto de La bola negra en Estados Unidos no es un hecho menor, dado que en el ecosistema de Hollywood, publicaciones como Variety, IndieWire y The Hollywood Reporter no actúan simplemente como divulgadores de noticias, sino como termómetros y creadores de opinión para los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Un perfil destacado o una portada favorable en estos medios equivale a una campaña de posicionamiento de primer nivel para los Oscar, al captar la atención de votantes, distribuidores y críticos.

En la portada de Variety, el influyente crítico Daniel D’Addario y los analistas del medio sitúan a La bola negra como el rival número uno capaz de disputar los máximos galardones a producciones internacionales de la escala de La Odisea, de Christopher Nolan. Variety subraya la audacia narrativa de los Javis y compara su capacidad de sorpresa con el hito logrado por Daniels con Todo a la vez en todas partes.

Por su parte, IndieWire, cabecera de referencia para el cine de autor y la crítica independiente, posiciona el proyecto de los directores en lo más alto de su portada de este jueves. Destacan el virtuosismo de la puesta en escena de La bola negra, su valentía para abordar la historia que expone y la aportación musical y actoral de Guitarricadelafuente, al que auguran un lugar privilegiado en la carrera a los Oscar.

Asimismo, The Hollywood Reporter subraya que nos encontramos ante la obra definitiva y la «gran producción de sus vidas». Resaltan una mezcla única entre cine clásico y sensibilidad pop contemporánea, capaz de conquistar tanto el circuito de prestigio internacional como el mercado norteamericano.

En las quinielas norteamericanas, La bola negra no sólo figura como firme candidata en la categoría de Mejor Película Internacional, en representación de España, sino que se baraja la posibilidad real de rascar hasta una decena de candidaturas, incluyendo apartados de peso como Mejor Dirección, Guion Adaptado e interpretación, como también se augura en el ámbito nacional.

El origen de La bola negra se remonta a la fase de escritura de la serie La Mesías. Durante un viaje, los Javis descubrieron La piedra oscura, de Alberto Conejero, un texto que los impactó y animó a explorar el universo de Federico García Lorca. La película manifiesta una visión única para abordar la figura de Lorca. Así, La bola negra logra rescatar la voz más íntima, vulnerable y espiritual del poeta granadino, y lo despoja del peso del dogma político o la consigna para devolverle la dignidad de pertenecerse a sí mismo.

Con un metraje que roza las tres horas, pero que mantiene un ritmo impecable, los directores manejan tres líneas temporales, entrelazadas con una cuidada fluidez. A esto se suma una nutrida capa de referencias, guiños culturales y detalles simbolistas que requieren un visionado atento para apreciarlos.

El discurso de los Javis en los festivales internacionales -donde llegaron a cosechar ovaciones de pie de casi veinte minutos- refleja una madurez creativa poco habitual para unos cineastas tan nuevos. Los autores reivindican un arte sin concesiones. Con el empuje definitivo de la prensa de Hollywood y un aplauso crítico internacional unánime al que se ha sumado el respaldo del público, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi refuerza su presencia como una de las grandes películas del año y la gran apuesta para los Oscar de Netflix, que tiene los derechos de distribución en Estados Unidos y Canadá.