Confirmado por el BOE: se permite a los propietarios pedir ayudas de 30.000 euros para reformar la vivienda para alquilarla

Los alquileres en España se encuentran envueltos en un momento de cambio. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge una medida para aquellos propietarios que tienen una vivienda vacía y quieren ponerla en alquiler.

Lo anterior se trata de una ayuda económica que financia obras de rehabilitación con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas disponibles a precios asequibles. La subvención está contemplada en el Real Decreto 326/2026, que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y reúne diferentes condiciones para acceder a la financiación pública.

¿Quién puede solicitar esta ayuda?

La ayuda está dirigida a propietarios de viviendas vacías que necesitan una reforma para incorporarse al mercado del alquiler. Uno de los principales requisitos es que el inmueble se destine al arrendamiento durante un periodo mínimo de cinco años, quedando reflejado en el Registro de la Propiedad.

La normativa también contempla mecanismos para acreditar que la vivienda ha permanecido desocupada, como los que pertenecen al consumo de suministros durante el periodo exigido.

En el caso de los pequeños beneficios

En cuanto a la cuantía general, puede llegar a alcanzar los 30.000 euros por vivienda. Aunque el BOE establece una cantidad superior para algunos municipios. Por otro lado, los núcleos de población conformados por 10.000 habitantes o menos puede llegar a los 35.000 euros de subvención máxima.

Estas ayudas tienen el objetivo de facilitar la rehabilitación de inmuebles desocupados y ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda en alquiler.

¿Cómo se solicitan estas ayudas?

Los interesados deben consultar las convocatorias gestionadas por las administraciones autonómicas responsables en cada caso y será necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos, justificar las actuaciones subvencionables y asumir el compromiso que requiere destinar una vivienda al alquiler.

Por lo tanto, la normativa permite compatibilizar esta subvención con determinadas ayudas, siempre y cuando la financiación total no supere el coste de las obras. De esta manera, el Gobierno pretende recuperar viviendas vacías y ampliar la oferta de alquiler asequible en España.