Tom Hanks, actor estadounidense, sobre la honestidad: «La cosa más extraordinaria que puedes hacer es ser completamente honesto»

Tom Hanks lleva más de cuatro décadas formando parte de la historia del cine. Su nombre está asociado a algunas de las películas más recordadas de Hollywood y a personajes que han trascendido generaciones. Sin embargo, más allá de los premios y de los grandes éxitos de taquilla, el actor estadounidense ha defendido en distintas ocasiones una idea mucho más sencilla sobre la manera de afrontar la vida: la importancia de actuar con honestidad.

«La cosa más extraordinaria que puedes hacer es ser completamente honesto». La frase resume una forma de entender las relaciones personales que concede un valor especial a la transparencia y a la confianza. En otra de sus conocidas reflexiones aparece una idea similar: «La única manera de controlar cómo eres visto es siendo honesto».

La exposición permanente forma parte del oficio de cualquier actor conocido. Cada película, entrevista o aparición pública puede generar opiniones, interpretaciones y juicios. Mantener una determinada imagen durante décadas no resulta sencillo y, en muchas ocasiones, la percepción que los demás tienen de una persona escapa por completo a su control.

Hanks parece plantear una respuesta sencilla ante ese problema: en lugar de intentar controlar constantemente lo que los demás piensan, lo importante es actuar de acuerdo con los propios principios.

Una carrera ligada a Hollywood

La trayectoria de Tom Hanks ayuda a comprender por qué sus reflexiones sobre la honestidad despiertan interés. Nacido en California en 1956, el intérprete comenzó su carrera profesional en la televisión y el cine durante los años 80, antes de convertirse en uno de los actores más reconocidos de su generación.

Su filmografía incluye títulos que forman parte de la cultura pop. Forrest Gump, Philadelphia, Salvar al soldado Ryan y Náufrago son solo algunos de los trabajos que han marcado su carrera. A lo largo de los años ha recibido seis nominaciones al Oscar en la categoría de mejor actor y ganó la estatuilla en dos ocasiones consecutivas, por Philadelphia y Forrest Gump.

También ha demostrado una extraordinaria capacidad para moverse entre géneros y registros diferentes. Puede interpretar personajes dramáticos, protagonistas de grandes producciones históricas o dar voz a personajes de animación. Su trabajo como Woody en la saga Toy Story es uno de los ejemplos más reconocibles de esta última faceta.

La imposibilidad de gustar a todo el mundo

La reflexión de Tom Hanks puede trasladarse fácilmente a una situación cotidiana. Las personas tienden a conceder una importancia considerable a la opinión de quienes las rodean. Familiares, amigos, compañeros de trabajo e incluso desconocidos pueden convertirse en referentes a la hora de valorar nuestras propias decisiones.

El deseo de agradar es, en cierta medida, una experiencia humana común. Queremos ser aceptados, respetados y considerados buenas personas. El problema aparece cuando esa necesidad termina condicionando nuestra manera de actuar.

Intentar controlar permanentemente la opinión ajena puede convertirse en una tarea agotadora. Siempre habrá alguien que discrepe, cuestione una decisión o interprete de una manera distinta aquello que hacemos.

Por eso, la idea de Tom apunta hacia otra dirección: no controlar la percepción de los demás, sino controlar la propia conducta.

Ser honesto no significa, sin embargo, decir absolutamente todo lo que uno piensa en cualquier circunstancia. Tampoco equivale a utilizar la sinceridad como justificación para herir a los demás. La honestidad está relacionada con la coherencia, la responsabilidad y la capacidad de mantener una relación basada en la confianza.

Una persona honesta puede guardar silencio cuando considera que determinadas palabras no aportan nada, pero no necesita construir una versión ficticia de sí misma para conseguir la aprobación de los demás.

Una reflexión importante

En una época marcada por las redes sociales, la reflexión adquiere todavía más sentido. Nunca había sido tan sencillo construir y mostrar una determinada imagen de uno mismo. Fotografías, publicaciones, vídeos y comentarios permiten seleccionar qué parte de nuestra vida queremos enseñar y cuál preferimos mantener fuera de la mirada pública.

Esa posibilidad puede generar una presión constante por aparentar que todo marcha bien. La comparación con los demás y la necesidad de aprobación pueden terminar convirtiéndose en una fuente de inseguridad.

Frente a esa dinámica, la honestidad no garantiza que todo el mundo vaya a tener una opinión positiva de nosotros. De hecho, probablemente sea imposible conseguirlo. Lo que sí puede ofrecer es algo diferente: la tranquilidad de no tener que sostener continuamente una identidad que no se corresponde con la realidad.

En el caso de una figura pública como Tom Hanks, esa idea tiene un significado especial. Después de décadas de carrera, el actor ha conocido el éxito, el reconocimiento internacional y también el escrutinio inherente a la fama. Su mensaje pone el foco en aquello que sí está al alcance de cualquier persona: la forma en la que decide comportarse.

No podemos determinar qué pensará de nosotros cada persona que conozcamos. Tampoco podemos evitar todas las críticas ni controlar cada interpretación de nuestras palabras. Sí podemos, en cambio, procurar que nuestras decisiones sean coherentes con aquello que defendemos.