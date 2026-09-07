Las denunciantes de Julio Iglesias no quieren que vea la denuncia y recurren la sentencia que le daba la razón

Las dos ex empleadas que denunciaron a Julio Iglesias han recurrido en apelación la sentencia que reconocía al cantante el derecho a acceder al expediente completo de las diligencias archivadas por la Fiscalía. El escrito, presentado el 30 de julio ante el Tribunal Central de Instancia, pide revocar íntegramente el fallo y confirmar la decisión original del Ministerio Público de no entregarle la documentación.

La maniobra judicial llega después de que las denunciantes ya intentaran, sin éxito, estrechar los límites del acceso mediante un incidente de aclaración de sentencia. Ahora buscan que Julio Iglesias no pueda conocer en ningún caso el contenido de la denuncia que le costó meses de linchamiento mediático, alegando que el cantante carece de «un derecho general» a acceder a diligencias preprocesales que nunca desembocaron en una imputación formal.

Julio Iglesias ha luchado durante meses en los tribunales para conocer la denuncia que presentaron contra él. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se negó a darle traslado de las actuaciones y su abogado inició un procedimiento judicial por derechos fundamentales en la vía de lo Contencioso-Administrativo. La juez tomó declaración a ambas partes y dio la razón a Julio Iglesias obligando a la Audiencia Nacional a entregarle la denuncia.

Cuando se conoció la decisión de la juez, las ex trabajadoras de Julio Iglesias interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia para pedir la suspensión de su ejecución. Solicitaban que se excluyeran sus declaraciones, la información susceptible de identificación directa o indirecta de las denunciantes y testigos y, además, que Julio Iglesias pagara las costas.

«La entrega de la documentación durante la tramitación del recurso produciría una pérdida irreversible de su finalidad legítima, pues una vez facilitado el acceso a las diligencias no sería posible restaurar la situación anterior ni reparar íntegramente la lesión ocasionada a los derechos fundamentales de las víctimas, los testigos protegidos y los terceros afectados», explicaron en este escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Julio Iglesias recibe la denuncia

Tal y como sentenció la juez, Julio Iglesias podía tener acceso a la denuncia que le pusieron y la misma ya ha sido entregada. También tiene en su poder las diligencias de investigación preprocesal que se practicaron en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Las actuaciones judiciales han llegado al cantante adoptando las medidas adecuadas y pertinentes para asegurar la privacidad de las denunciantes. No obstante, el cantante conoce quiénes son sus denunciantes puesto que trabajaron para él en sus mansiones del Caribe.

Beatriz López Pesquera, la fiscal que recibió a Leire Díez en la Fiscalía General del Estado, ha sido la encargada de dar cumplimiento a la sentencia y entregarle la denuncia al cantante.

Denunciará por denuncia falsa

Julio Iglesias ya tiene en su poder todas las actuaciones judiciales que se llevaron en su contra y tiene previsto denunciar por denuncia falsa a sus ex trabajadoras. El cantante niega el relato de abusos sexuales y régimen de esclavitud que contaron las que fueran sus empleadas en un medio de comunicación.

Iglesias también ha iniciado una batalla legal contra las difamaciones y ha interpuesto una querella por injurias y calumnias contra eldiario.es, que fue el medio de comunicación que publicó la información. Asimismo, Julio Iglesias también se ha querellado contra la vicepresidenta Yolanda Díaz por difamarle a raíz de estas informaciones.

Intentan abrir el caso

Las denunciantes de Julio Iglesias tampoco paran su batalla judicial contra el cantante. Hace meses le denunciaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ahora acaban de poner una nueva querella contra él en los juzgados centrales del mencionado tribunal.

Las ex trabajadoras del cantante están intentando abrir el caso en España, pese a que la teniente fiscal de la Audiencia Nacional ya tuvo que archivar su primera denuncia por falta de competencia. El Juzgado Central tendrá que seguir la misma jurisprudencia por lo que esta nueva querella tiene escaso recorrido judicial en España.