Premier Pádel París Major: cuándo es, horarios de los partidos, cuadro y cómo ver por TV en directo gratis y en streaming

El Premier Pádel París Major 2026 llega una vez que ha terminado la competición en Madrid. Las mejores parejas del mundo tienen que subirse al avión para desplazarse a la capital de Francia para, prácticamente sin descansar, volver a competir por uno de los títulos más esperados de todo el circuito. A continuación te explicamos las fechas, los horarios y la forma de ver por televisión en directo los encuentros de este grande.

Cuándo empieza el Premier Pádel París Major

Los amantes de este deporte celebran la llegada del Premier Pádel París Major 2026, que comenzará en el Estadio Roland Garros de la capital gala este lunes 7 de septiembre con las primeras rondas eliminatorias, aunque el domingo 6 ya se han jugado los clasificatorios. Será el domingo 13 cuando llegue el choque decisivo en el que conoceremos cuál de las parejas conseguirá llevarse el triunfo en este apasionante torneo que tenemos por delante.

Cuadro del Premier Premier Pádel París Major

La pareja formada por Agustín Tapia y Arturo Coello fue a parar en un lado del cuadro en el que podrán enfrentarse con Juan Lebron y Leandro Román Augsburger en la semifinales. En el otro lado del cuadro del Premier Pádel París Major 2026 estarán varias duplas, entre las que destacarían la que tienen Franco Stupaczuk y Jon Sanz, aunque quien se llevará todas las miradas es la de Alejandro Galán y Federico Chingotto.

Horarios de los partidos del Premier Pádel París Major

Lunes 7 de septiembre, primera ronda. Comienzan a las 16:00 horas.

Martes 8 de septiembre, primera ronda. Comienzan a las 12:00 horas.

Miércoles 9 de septiembre, segunda ronda. Comienzan a las 11:00 horas.

Jueves 10 de septiembre, octavos de final. Comienzan a las 12:00 horas.

Viernes 11 de septiembre, cuartos de final. Comienzan a las 13:00 horas.

Sábado 12 de septiembre, semifinales. Comienzan a las 13:00 horas.

Domingo 13 de septiembre, final del Premier Pádel París Major 2026. Comienzan a las 14:00 horas.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel París Major

Todos aquellos aficionados a este deporte que sigue creciendo y ganando adeptos por todo el planeta que quieran ver el Premier Pádel París Major 2026 lo podrán hacer por varias vías. Por ejemplo, las primeras rondas se verán en vivo online y en streaming a través del canal de Youtube de la organización del circuito. Movistar+, en directo por televisión, y la aplicación de Red Bull TV ofrecerán los cuartos de final, semifinales y la gran final.

Qué día es la final del Premier Pádel París Major

Recordamos que el Premier Pádel París Major 2026 se disputará en el mítico Estadio Roland Garros, por lo que será un enclave mágico para que se dispute la gran final el próximo domingo 13 de septiembre. Este torneo es de la máxima categoría y repartirán un total de 1.044.849 euros entre los participantes.

El calendario del Premier Pádel 2026