La provocativa pancarta de los ultras del fútbol marroquí: «Ceuta y Melilla, dos ciudades, una sola patria, Marruecos»

El fútbol ha vuelto a convertirse en Marruecos en un escenario para trasladar mensajes que van mucho más allá de lo deportivo. La última muestra se ha producido en Fez, donde aficionados del Magreb de Fez, conocido también como MAS Fez, desplegaron una enorme pancarta durante un partido en la que podía leerse un mensaje dirigido directamente a España. «Ceuta y Melilla, dos ciudades, una sola patria: Marruecos», se podía leer en un perfecto castellano. La imagen, difundida en redes sociales, ha vuelto a situar las reivindicaciones marroquíes sobre las dos ciudades autónomas en el centro del debate político y social tras la invasión de hace unas semanas.

La pancarta fue exhibida durante varios minutos por seguidores del conjunto de Fez y llevaba además los nombres de Ceuta y Melilla asociados a los colores de la bandera marroquí. El mensaje habría sido impulsado por Fatal Tigers, uno de los grupos ultras vinculados al club, y es una nueva demostración de la mentalidad de muchos marroquíes con respecto a este tema.

La reivindicación llega en un momento especialmente delicado para las relaciones entre España y Marruecos. En las últimas semanas, varios miembros del Gobierno marroquí han vuelto a defender públicamente la aspiración de Rabat sobre Ceuta y Melilla. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, habló recientemente de unos supuestos «derechos históricos y geográficos» sobre ambas ciudades y planteó la necesidad de abrir vías de diálogo para encontrar una solución definitiva. Poco después, otras voces del Ejecutivo marroquí volvieron a insistir en la misma dirección, mientras el Gobierno español rechazaba de manera tajante cualquier cuestionamiento de la soberanía española. El Ministerio de Asuntos Exteriores recordó que Ceuta y Melilla son territorio español y forman parte de la Unión Europea, una posición que España considera plenamente reconocida en el ámbito internacional.

«Ceuta y Melilla, dos ciudades, una sola patria: #Marruecos», reza la gran pancarta en español exhibida este domingo por los hinchas del MAS de Fez en su estadio. Hace tan solo tres días la prensa marroquí acusaba a Luis de la Fuente y Rafael Louzán de «politizar el fútbol… pic.twitter.com/VucyOqLOCA — Ignacio Cembrero (@icembrero) September 7, 2026

Marruecos lo tiene claro

El episodio de Fez tampoco se produce de manera aislada. El fútbol se ha convertido en los últimos meses en un escaparate especialmente potente para la proyección de mensajes nacionalistas en Marruecos. La enorme popularidad del deporte y la capacidad de movilización de las aficiones convierten los estadios en un espacio de gran repercusión pública, algo que se ha podido comprobar también con las polémicas surgidas en torno a la relación entre el deporte, la identidad nacional y la organización conjunta del Mundial de 2030 por España, Portugal y Marruecos. De hecho, la reciente visita del seleccionador español Luis de la Fuente y del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, a Ceuta también provocó reacciones críticas en medios marroquíes, que interpretaron el viaje y el respaldo del fútbol español a la ciudad desde una perspectiva política.

Más allá de la pancarta y de la polémica generada, la cuestión de la soberanía de Ceuta y Melilla sigue teniendo un enorme peso simbólico en las relaciones entre ambos países. La posición española se apoya en una presencia histórica de siglos y en el actual estatus jurídico de ambas ciudades, mientras que la reivindicación marroquí continúa apelando principalmente a argumentos geográficos e históricos. Y, mientras tanto, en Ceuta siguen sufriendo las consecuencias de la invasión de hace unas semanas y los ceutíes no pueden hacer vida normal, siguen viviendo y saliendo a la calle con miedo.