¿Qué significa el pequeño agujero en la base de la piña? El truco definitivo para saber si la fruta es dulce o ácida

Originaria de América del Sur, aromática, dulce y de textura firme, la piña es una fruta tropical que destaca por su interesante perfil nutricional. Costa Rica y Brasil se encuentran entre sus principales productores, seguidos por países como Filipinas e Indonesia. Se trata, además, de la segundo fruta tropical más consumida del mundo, sólo por detrás del plátano. Con alrededor de 50 calorías por cada 100 gramos, es una fruta muy saciante gracias a su alto contenido en agua y fibra, que contribuye al buen funcionamiento intestinal y al mantenimiento del equilibrio hídrico del organismo.

También aporta ácido fólico, un nutriente importante para el sistema inmunitario, y presenta propiedades que favorecen una adecuada circulación sanguínea. Además, se le atribuyen propiedades antiinflamatorias que pueden contribuir a aliviar las molestias musculares, especialmente después de hacer ejercicio. Su consumo también se ha relacionado con beneficios para la salud bucodental y el bienestar intestinal, gracias a los diferentes nutrientes y compuestos presentes en esta fruta.

Significado del pequeño agujero en la base de la piña

Los pequeños agujeros que aparecen en la base de la piña forman parte de la propia estructura de esta fruta, que está compuesta por numerosos segmentos o pequeños frutos unidos entre sí, por lo que su tamaño, forma y profundidad pueden variar en función de la variedad y del grado de madurez. Ahora bien, a la hora de valorar si la piña está madura, estos agujeros puede aportar cierta información, pero se deben analizar junto con otros aspectos, como la tonalidad de la piel.

Existe una creencia bastante extendida según la cual el tamaño o la cantidad de pequeños agujeros situados en la base de la piña permitiría saber si su sabor será dulce o ácido. Sin embargo, esta teoría no tiene una base sólida. El sabor depende principalmente de la proporción entre azúcares y ácidos y del grado de madurez que haya alcanzado la fruta antes de su recolección.

Cabe señalar que, a diferencia de otras frutas, la piña no aumenta significativamente su contenido de azúcar una recolectada. Esto ocurre porque no dispone de suficientes reservas de almidón que puedan transformarse posteriormente en azúcar. Por ello, cuando una piña se recolecta demasiado verde no se vuelve mucho más dulce simplemente por permanecer almacenada durante varios días.

El aspecto exterior de la piña también puede ayudar a determinar en qué punto de maduración se encuentra:

Generalmente, los cambios de color comienzan en la parte inferior de la fruta y progresan hacia la parte superior. A medida que madura, la piel pasa del verde a tonalidades progresivamente más amarillentas, aunque este cambio no se produce exactamente igual en todas las variedades.

El olor es otro de los indicadores que pueden ayudar a escoger una piña en buen estado. Cuando está madura, suele desprender un aroma dulce y característico, especialmente cerca de la base. En cambio, un olor demasiado intenso, alcohólico o similar al de la fermentación puede indicar que la fruta ha comenzado a deteriorarse.

La textura también ofrece pistas importantes. La piña tiene que mantenerse firme, aunque debe ceder ligeramente cuando se ejerce presión sobre ella. Si está excesivamente dura, puede que todavía esté poco madura, mientras que una textura demasiado blanda puede ser señal de que su momento óptimo de maduración ya ha pasado.

Finalmente, conviene fijarse en las hojas, ya que tienden a deteriorarse con bastante rapidez una vez recolectada la fruta. Lo ideal es elegir una piña cuyas hojas estén firmes, tersas y de un color verde vivo, sin manchas ni signos evidentes de deterioro. Si las puntas están secas, dobladas o excesivamente marchitas, puede ser una señal de que la lleva demasiado tiempo almacenada.

Conservación

La piña es una fruta delicada que se puede ver afectada fácilmente por los cambios de temperatura. Si está entera, lo más recomendable es mantenerla durante unos días en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor. Sin embargo, conviene evitar el frigorífico, ya que las temperaturas inferiores a los 7 ºC pueden provocar que la fruta se deteriore y pierda parte de sus propiedades.

Una vez pelada y troceada, sí se puede guardar en la nevera, preferiblemente dentro de un recipiente cerrado o cubierta con film transparente. En este caso, es aconsejable consumirla cuanto antes, ya que después de alcanzar su punto óptimo de maduración empieza a perder rápidamente parte de su jugosidad, textura y frescura.

Una de las opciones más sencillas es tomarla sola o acompañada de otras frutas en una macedonia, aunque también se puede utilizar batidos, zumos y ensaladas. Su sabor dulce y ligeramente ácido aporta un toque refrescante a todo tipo de recetas. También puede emplearse en platos salados, especialmente como acompañamiento de carnes, pescados o ensaladas. Otra posibilidad es cocinarla a la plancha o al horno, que potencia su dulzor y permite utilizarla como postre.