Así es el nuevo balón de la Champions League femenina: un anillo de luz representa el crecimiento

Adidas y UEFA tendrán un balón de lo más rompedor en la Champions League femenina. Con un diseño inspirado en el crecimiento imparable del fútbol femenino, representado por un anillo de luz sobre las icónicas estrellas del esférico de la competición, el balón de la temporada 2026-2027 transmite «velocidad, vitalidad y energía», como desvelan desde la marca alemana.

Se utilizará en la fase liga de la competición femenina y celebra el imparable crecimiento del fútbol femenino a través del icónico anillo de once estrellas de la Champions League femenina, símbolo de unidad y ambición colectiva. Celebrando el imparable crecimiento del fútbol femenino, el balón oficial da vida al concepto Ring of Light.

Lo hace a través del característico anillo del logo de la competición, una por cada jugadora sobre el terreno de juego, creando un poderoso símbolo de unidad, trabajo en equipo y ambición colectiva. El diseño transmite velocidad, vitalidad y la energía de una nueva era, con un tratamiento gráfico dinámico que genera la sensación de que el anillo de estrellas se desplaza por la superficie del balón. Vibrantes tonos morados se combinan con detalles dorados y naranjas sobre una base blanca, mientras los acabados en plata metalizada aportan profundidad.

El logotipo de Adidas y el de la UEFA Women’s Champions League aparecen en negro, creando un marcado contraste con la vibrante paleta de colores del balón. Sutiles detalles incorporados en los gráficos rinden homenaje al icónico himno de la competición, conectando el diseño con su rica historia.

En conjunto, estos elementos dan vida al anillo de estrellas, creando la sensación de que la energía y el movimiento fluyen por la superficie del balón. Sutiles detalles integrados en los gráficos rinden homenaje al himno de la UEFA Women’s Champions League, conectando el diseño con el rico legado de la competición.