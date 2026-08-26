Los fichajes impulsan al Real Madrid a la fase de liga de la Champions con una victoria ante el Ajax

El Real Madrid tiene la fase de liga de la Champions League femenina a tiro, después de un triunfo solvente en Ámsterdam contra el Ajax. El conjunto blanco se impuso gracias a dos de sus nuevos fichajes. Felicia Schröder fue la encargada de abrir el marcador en la primera mitad, mientras que Levels encarrilaba la clasificación en la segunda parte. Las blancas comienzan el curso con un 0-2 que las acerca, una temporada más, a la máxima competición continental.

Salía Quesada con alguna sorpresa en el once, puesto que Bella Andersson fue titular por delante de Lakrar e Irune dejó sentadas a Angeldahl o Toletti. Sin Athenea, lesionada, Keukelaar era la extremo derecho en su regreso a casa. Las madridistas saltaron al terreno de juego con gran intensidad. Querían encarrilar el partido cuanto antes. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Levels encontró con un preciso pase a Schröder, cuyo disparo no logró encontrar portería. Las dos serían claves en un partido con sabor a final, pese a ser el primero del curso.

En el minuto 9, Linda Caicedo probó fortuna desde la frontal, pero Liefting respondió con una buena intervención y desvió el balón a córner. El conjunto blanco siguió imponiendo su dominio en campo contrario y generó varias ocasiones, aunque la zaga neerlandesa consiguió contener las llegadas de las visitantes. Verticales durante la primera media hora, merecieron el gol mucho antes de que Schröder adelantase a las madridistas.

Keukelaar provocó una falta en la frontal del área que Schröder aprovechó para adelantar a las madridistas. La jugadora sueca ejecutó un magnífico lanzamiento que se coló por la escuadra en el minuto 42. Se estrenaba de la mejor manera posible en su primer encuentro oficial como jugadora del Real Madrid. Es el fichaje más caro de la historia de la sección, pero la inversión promete ser de lo más fructífera.

El Ajax salió decidido a buscar el empate después del paso por los vestuarios, pero Frohms volvió a resultar decisiva para el conjunto blanco. La guardameta detuvo primero un remate de Van Koppen y, posteriormente, se hizo grande para impedir que la delantera neerlandesa pudiera finalizar la jugada. Tras superar varios minutos de presión, el Madrid recuperó progresivamente la confianza y encontró el segundo tanto en el 73′. Levels recibió dentro del área y, después de no poder culminar su primer intento, conservó el balón para terminar definiendo con un disparo ajustado.

En el tramo final, el encuentro adquirió un ritmo frenético. Beerensteyn dispuso incluso de una oportunidad para sentenciar definitivamente la eliminatoria en el tiempo añadido, pero la defensa del Ajax logró intervenir a tiempo y evitó el tercer gol. Con el 0-2, las madridistas dejaron encarrilada la ida.