La petición del Gobierno a la FIFA: «Lo normal es que la final del Mundial sea en España, lo de Ceuta no tiene que influir»

La tensión con Marruecos tras la invasión migratoria en Ceuta es más que evidente y, de cara al Mundial 2030, la relación con el país vecino –coanfitrión de la cita como España y Portugal– puede ser clave para que la FIFA decida dónde será la final. Desde el Gobierno lanzan un nuevo mensaje al máximo organismo del fútbol mundial, que debe decidir dónde se celebrará la final. Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha hablado sobre ello.

La socialista se mostró «convencida» de que la crisis migratoria de Ceuta no influirá en la decisión y que la final del Mundial de fútbol de 2030 se jugará «en España», aunque evitó pronunciarse sobre si debería disputarse en Madrid o Barcelona. «Quien decide es la FIFA. Estamos trabajando desde el Ministerio de Deportes con todos los implicados en el Mundial 2030, y queremos que sea el mejor Mundial de la historia», ha destacado.

«Yo le hago esta reflexión: acabamos de ganar el Mundial, somos un país donde el fútbol es marca España en todo el mundo, tenemos las mejores instalacioens e infraestructuras, por lo que lo más normal es que la final sea en España», manifestó la política en unas declaraciones ante la televisión pública, en La hora de La 1. Tolón reiteró que su ministerio está trabajando «en ese escenario», y que «lo que ha pasado en Ceuta no tiene que influir porque el deporte es deporte».

«Los que estamos trabajando para que sea el mejor Mundial de la historia estamos ocupados, pero no preocupados. Estoy convencida, igual que dije que íbamos a ganar el Mundial, de que la final será en España», subrayaba. No se mojaba sobre qué ciudad debería ser la que acogiera la final: «¿En Madrid o Barcelona? En España».