¿Y si una copa de vino fuera también una forma de descubrir la ciudad y viajar hasta el paisaje del que procede? Entrar en una librería, conocer gente, disfrutar de una exposición o apuntarse a un maridaje singular. De esa idea nació Madrid. Días de Vino, un festival impulsado por Grupo Duende para quitarle pompa al vino y acercarlo a las barras, los restaurantes y los espacios culturales.

Más de sesenta locales, marcas y bodegas se sumaron a la primera edición. Este diciembre, Madrid. Días de Vino regresa con más de 120 locales, marcas y bodegas, el doble que en su estreno, espíritu navideño y nuevas propuestas para recorrer Madrid sin códigos reservados a iniciados: solo ganas de descubrir, experimentar y brindar.

El festival se celebra en toda la ciudad. Tabernas centenarias, wine bars, restaurantes, librerías, galerías de arte, teatros y comercios de barrio abren sus puertas con catas, maridajes, talleres, exposiciones y conciertos, y el vino se convierte en la excusa para recorrer Madrid y conocer a quienes lo hacen.

Su seña de identidad es unir el vino con la cultura: la música, la literatura, la ilustración y el arte comparten mesa con sumilleres, bodegas y viticultores. Esta segunda edición estrena sede central en NUGA Castellana e incorpora la figura de barrio invitado, que se estrena con el Barrio de las Letras.

Imagen del festival: una obra original de arte contemporáneo

La imagen del festival corre a cargo de Marina Anaya, autora del cartel de esta edición y de las cubiertas y guardas del número especial de El Duende. Artista multidisciplinar con casi tres décadas de trayectoria y exposiciones en Shanghái, Tokio, Lisboa o La Habana.

Desde su taller de Malasaña trabaja en grabado, pintura, escultura, cerámica o joyería con un lenguaje luminoso y vitalista que bebe de su compromiso con el optimismo y el lado bello de la vida. Figura en la Guía Homo Faber (Homo Faber Guide), la plataforma digital internacional que reúne y promueve la artesanía contemporánea de excelencia.

NUGA Castellana: la gran novedad de esta edición

NUGA Castellana será la sede central del festival los fines de semana del 5 y 6, y del 12 y 13 de diciembre. En su Callejón, bajo el lucernario, el sábado 5 sonará la música en directo, con entrada gratuita, con Inês Fonseca, entre el folk, el jazz y el neo-soul; Virginia Maestro, ganadora de Operación Triunfo en 2008, entre el soul, el blues, el folk y las raíces americanas; Lucía Fernández, finalista de Suena Madrid, con su EP La reina del baile en formato acústico, y Azier, dúo de Alameda de Osuna que presenta Peleas de gallos, su segundo álbum. Completan la música, también gratis, las sesiones DJ de Silvia Lorente (DJ SIL LOHDZ) y el saxo de Ernesto Carrera.

Los tres restaurantes de NUGA Castellana, VRRO, Ditaly y Monster Sushi, se suman al festival con varias propuestas especiales de maridaje y participan en la programación. Las sesiones de Wine School acercarán el vino sin complejos, con catas guiadas por Laura S. Lara, Laura L. Altares y Susana Molina y el aperitivo de Ditaly. El Speed Wine Dating, en Ditaly, propone conocer gente con tres vinos a ciegas: cada participante recibe una tarjeta de juego y anota las claves de cada vino; cuando suena la señal, toca cambiar de mesa, de vino y de compañeros, y quien más acierte se lleva un pack de vino. Bárbara Martínez, de Barbireando, guiará un viaje por los espumosos portugueses de Bairrada maridados con Izadittone, el panettone de Bodegas Izadi y Loison.

Con Wine & Tarot, de la mano de Bodegas Murviedro, los sábados 5 y 12 María Ducos, de Las cartas de Marie, tarotista parisina afincada en Madrid, ofrecerá lecturas individuales de Tarot Positivo, de cinco a diez minutos, acompañadas de Expresión, la nueva gama de Spritz de la bodega: bebidas con base vínica, aromas naturales y burbuja fina, inspiradas en cócteles clásicos. Son tres: Mimosa, con notas cítricas de naranja; Mojito, con lima, y Apperitif, con cardamomo y manzanilla, entre el dulzor y el amargor.

La literatura también tendrá protagonismo. Tras más de 38 encuentros entre Barcelona, Jerez y Buenos Aires, Wine, Women & Words celebra su primera cita en Madrid el sábado 12 a las 12:30 con su especialidad: los maridajes eno-literarios, bajo la idea de Libros para brindar y vinos para leer. Ilu Ros compartirá su mirada sobre el Romancero gitano de Lorca a través de su edición ilustrada; la sumiller y periodista Laura Sánchez Lara propondrá tres vinos para acompañar ese universo, y Andrea Carballo, actriz y creadora del proyecto, conducirá el encuentro. VRRO pone el aperitivo. El domingo 13 a las 11:00, Books & Cups, el club de lectura de la creadora de contenido literario Almudena Infantes, dedicará su sesión a Cosas pequeñas como esas, de Claire Keegan, una novela breve ambientada en la Navidad irlandesa de 1985 y finalista del Booker en 2022, con un brunch de Monster Sushi. Nacido como comunidad de lectores, el club es hoy un punto de encuentro para compartir libros; Infantes publicará en 2027 su primera novela, Los búhos nunca duermen.

El sábado 12, Flowers & Wine llevará las flores al Callejón con Savia Bruta Flower School, la primera escuela de diseño floral de Madrid, fundada en 2017 por el diseñador floral Alex Molina. Su trabajo se mueve entre el diseño floral contemporáneo y la escultura floral: piezas de gran formato, color intenso y estructuras que parecen desafiar la gravedad. Molina, autor de Pon flores en tu vida, ha impartido formación en Europa, Asia y Latinoamérica.

Barrio invitado: el Barrio de las Letras

Como novedad, el festival inaugura la figura de Barrio Invitado en el Barrio de las Letras. De la mano de su Asociación de Comerciantes nace Cata de Letras, un homenaje del barrio y sus comercios a la uva. Dieciocho comercios apadrinan una variedad de uva por afinidad con su filosofía y, siguiendo un abecedario con sus iniciales, cuentan su historia en el escaparate junto a una ilustración. Entre las paradas destacan la joyería La Sánchez —con su exposición Entre Vinos y Quijotes—, la editorial Antesala Ediciones —con un recorrido literario del Lazarillo a Poe—, la taberna Los Gatos con garnacha madrileña, Chocolates El Indio o Calzados Franjul. Ginger and Velvet apadrina la godello con un racimo-broche de gran tamaño en su vitrina y una minicolección de uvas y hojas de parra personalizable.

En cada edición, el festival pondrá el foco en un barrio de Madrid. El primero es el de Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Góngora, García Lorca o Hemingway, el del Triángulo del Arte: un barrio con una larga tradición tabernaria y atento a las nuevas tendencias.

En España hay 224 variedades de uva, tintas y blancas, y en el mundo se utilizan alrededor de 1.500 para elaborar vino: hay abecedario de sobra. Cada espacio acompañará su uva con una actividad vinculada al vino (maridajes, catas, lecturas, exposiciones o ventas especiales), de modo que el paseo por los escaparates es a la vez exposición y ruta cultural. Al barrio se suma La Botica de las Letras, sede de Workshop & Wine by C.V.N.E.

El vínculo de C.V.N.E. con las letras viene de una errata. En el alfabeto latino clásico la V y la U compartían trazo: en 1605, en la imprenta de Juan de la Cuesta, en la calle Atocha, hoy sede de la Sociedad Cervantina, la portada de la primera edición del Quijote decía Don Qvixote y el autor firmaba como Ceruantes. En Haro, poco después de su fundación en 1879, un error al estampar las iniciales de la Compañía Vinícola del Norte de España bautizó sin querer a su vino más emblemático: Cune.

Esa bodega nacida de una letra se instala ahora en el barrio donde se imprimieron las grandes letras del Siglo de Oro. En La Botica de las Letras propone un ciclo de tres talleres creativos, cada uno con un vino de la casa: adornos navideños de costura con Laura Martínez del Pozo (peSeta) y Bela el jueves 3; caligrafía y lettering sobre una botella de Cune con Iván Caíña el jueves 10, ambos de 18:30 a 20:30, e ilustración con Poliño Trapalleiro y La Val Albariño el viernes 11, de 17:00 a 19:00. Cada asistente se lleva a casa la pieza que crea.