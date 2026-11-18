5 ideas de manicura con estampado animal que son tendencia entre las pijas madrileñas este otoño-invierno
La manicura también es una forma de expresión y una oportunidad para incorporar las últimas tendencias
Las manos forman parte de nuestra imagen personal y pueden convertirse en un reflejo del estilo y la personalidad
Cuidar las manos es una parte importante de cualquier rutina de belleza. Mantener las uñas cuidadas, cuidar las cutículas y elegir una manicura acorde con nuestros gustos son pequeños gestos. En tendencia está la manicura de estampado animal.
Es normal que las uñas, al estar constantemente expuestas a factores externos, como el frío, el sol, el agua y los productos de limpieza, necesiten hidratación y atención para conservar una apariencia saludable. Además, las manos forman parte de nuestra imagen personal y pueden convertirse en un reflejo del estilo y la personalidad. Por eso, dedicarles tiempo y atención permite lucir unas manos cuidadas y elegantes.
La manicura también es una forma de expresión y una oportunidad para incorporar las últimas tendencias de belleza a nuestro estilo. A través de los colores, las texturas y los diseños, es posible transformar las uñas en un complemento que acompañe cualquier look. Esta temporada, los estampados inspirados en la naturaleza y el mundo animal vuelven a ganar protagonismo, con propuestas que combinan creatividad, sofisticación y originalidad.
Ideas de manicura con estampado animal
Según Who What Wear «está a punto de convertirse en la tendencia de uñas más cool del invierno de 2026. Las celebridades llevan meses apoyando la tendencia, incluyendo a Hailey Bieber, Kylie Jenner y Dua Lipa».
Desde el clásico leopardo hasta las delicadas manchas de ciervo, pasando por las rayas de cebra y los diseños carey, el animal print se reinventa para adaptarse a diferentes preferencias. La clave está en elegir el diseño, los tonos y la intensidad que mejor representen nuestra personalidad.
El top de tendencias en manicura con estampado animal
Uñas bambi
Inspiradas en el pelaje de los ciervos, combinan bases en tonos beige, caramelo o marrón claro con pequeñas manchas blancas o crema.
Son una alternativa delicada y elegante para quienes buscan incorporar el animal print de una manera sutil. Se pueden llevar en todas las uñas o como detalle en una o dos.
Estampado de leopardo
Uno de los clásicos que nunca pierde vigencia. Esta temporada se actualiza con manchas en tonos chocolate, miel, camel y negro.
También se puede combinar con una base nude para conseguir un resultado más discreto y sofisticado. Según @musenilsbar es un estampado, una actitud.
Manicura de cebra
Las rayas blancas y negras regresan con una estética más minimalista. Una de las versiones más originales consiste en incorporarlas en las puntas, recreando una manicura francesa diferente y moderna.
Estampado de vaca
Las manchas negras o marrones sobre una base blanca o crema permiten conseguir una manicura divertida y llamativa. También se puede apostar por versiones en tonos chocolate y beige para suavizar el contraste.
Efecto carey
Inspirado en las tonalidades del caparazón de las tortugas, este diseño combina transparencias con manchas irregulares en ámbar, miel, caramelo y marrón oscuro.
Su acabado aporta profundidad y elegancia, especialmente cuando se utiliza en uñas almendradas, como el diseño de @mairodriguez.unias.
Animal print combinado
La tendencia mix and match propone utilizar diferentes estampados en una misma manicura. Por ejemplo, combinar uñas de leopardo con otras de cebra o incorporar detalles de animal print sobre una base lisa.
Paso a paso: cómo hacer una manicura con estampado animal
- Preparar las uñas: retirar los restos de esmalte anterior, limar para darles la forma deseada y limpiar cuidadosamente la superficie.
- Cuidar las cutículas: aplicar un producto específico para suavizarlas y retirarlas suavemente, evitando lastimar la piel que rodea las uñas.
- Aplicar una base protectora: utilizar una capa de base transparente para proteger la uña natural y mejorar la adherencia del esmalte.
- Elegir los colores: seleccionar los tonos según el estampado elegido. Para el leopardo se pueden utilizar marrones y negros; para Bambi, beige y blanco; y para la cebra, blanco y negro.
- Crear el estampado: con un pincel fino, un puntero o una herramienta de nail art, dibujar manchas, líneas o pequeñas formas irregulares. No es necesario que los dibujos sean idénticos, ya que la irregularidad aporta naturalidad.
- Hidratar las manos: completar el procedimiento con crema hidratante y aceite para cutículas.
Consejos para lucir una manicura con estampado animal animal print perfecta
- Elegir el estampado según la ocasión: los diseños pequeños y los tonos neutros son ideales para el día a día, mientras que las combinaciones intensas pueden aportar personalidad a un look de noche.
- No sobrecargar las uñas: si prefieres una manicura discreta, incorpora el animal print en una o dos uñas y combina el resto con esmaltes lisos.
- Prestar atención a la combinación de colores: los tonos chocolate, beige, caramelo y crema permiten crear diseños elegantes y fáciles de combinar.
- Adaptar el diseño a la forma de las uñas: las almendradas y ovaladas permiten lucir estampados completos, mientras que las cortas quedan muy bien con detalles pequeños o francesitas animal print.
- Utilizar herramientas adecuadas: los pinceles finos y los punteros facilitan la creación de manchas y líneas con mayor precisión.