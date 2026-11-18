Cuidar las manos es una parte importante de cualquier rutina de belleza. Mantener las uñas cuidadas, cuidar las cutículas y elegir una manicura acorde con nuestros gustos son pequeños gestos. En tendencia está la manicura de estampado animal.

Es normal que las uñas, al estar constantemente expuestas a factores externos, como el frío, el sol, el agua y los productos de limpieza, necesiten hidratación y atención para conservar una apariencia saludable. Además, las manos forman parte de nuestra imagen personal y pueden convertirse en un reflejo del estilo y la personalidad. Por eso, dedicarles tiempo y atención permite lucir unas manos cuidadas y elegantes.

La manicura también es una forma de expresión y una oportunidad para incorporar las últimas tendencias de belleza a nuestro estilo. A través de los colores, las texturas y los diseños, es posible transformar las uñas en un complemento que acompañe cualquier look. Esta temporada, los estampados inspirados en la naturaleza y el mundo animal vuelven a ganar protagonismo, con propuestas que combinan creatividad, sofisticación y originalidad.

Ideas de manicura con estampado animal

Según Who What Wear «está a punto de convertirse en la tendencia de uñas más cool del invierno de 2026. Las celebridades llevan meses apoyando la tendencia, incluyendo a Hailey Bieber, Kylie Jenner y Dua Lipa».

Desde el clásico leopardo hasta las delicadas manchas de ciervo, pasando por las rayas de cebra y los diseños carey, el animal print se reinventa para adaptarse a diferentes preferencias. La clave está en elegir el diseño, los tonos y la intensidad que mejor representen nuestra personalidad.

El top de tendencias en manicura con estampado animal

Uñas bambi

Inspiradas en el pelaje de los ciervos, combinan bases en tonos beige, caramelo o marrón claro con pequeñas manchas blancas o crema.

Son una alternativa delicada y elegante para quienes buscan incorporar el animal print de una manera sutil. Se pueden llevar en todas las uñas o como detalle en una o dos.

Estampado de leopardo

Uno de los clásicos que nunca pierde vigencia. Esta temporada se actualiza con manchas en tonos chocolate, miel, camel y negro.

También se puede combinar con una base nude para conseguir un resultado más discreto y sofisticado. Según @musenilsbar es un estampado, una actitud.

Manicura de cebra

Las rayas blancas y negras regresan con una estética más minimalista. Una de las versiones más originales consiste en incorporarlas en las puntas, recreando una manicura francesa diferente y moderna.

Estampado de vaca

Las manchas negras o marrones sobre una base blanca o crema permiten conseguir una manicura divertida y llamativa. También se puede apostar por versiones en tonos chocolate y beige para suavizar el contraste.

Efecto carey

Inspirado en las tonalidades del caparazón de las tortugas, este diseño combina transparencias con manchas irregulares en ámbar, miel, caramelo y marrón oscuro.

Su acabado aporta profundidad y elegancia, especialmente cuando se utiliza en uñas almendradas, como el diseño de @mairodriguez.unias.

Animal print combinado

La tendencia mix and match propone utilizar diferentes estampados en una misma manicura. Por ejemplo, combinar uñas de leopardo con otras de cebra o incorporar detalles de animal print sobre una base lisa.

Paso a paso: cómo hacer una manicura con estampado animal

Preparar las uñas: retirar los restos de esmalte anterior, limar para darles la forma deseada y limpiar cuidadosamente la superficie. Cuidar las cutículas: aplicar un producto específico para suavizarlas y retirarlas suavemente, evitando lastimar la piel que rodea las uñas. Aplicar una base protectora: utilizar una capa de base transparente para proteger la uña natural y mejorar la adherencia del esmalte. Elegir los colores: seleccionar los tonos según el estampado elegido. Para el leopardo se pueden utilizar marrones y negros; para Bambi, beige y blanco; y para la cebra, blanco y negro. Crear el estampado: con un pincel fino, un puntero o una herramienta de nail art, dibujar manchas, líneas o pequeñas formas irregulares. No es necesario que los dibujos sean idénticos, ya que la irregularidad aporta naturalidad. Hidratar las manos: completar el procedimiento con crema hidratante y aceite para cutículas.

Consejos para lucir una manicura con estampado animal animal print perfecta