El segundo hombre más rico de Polonia ha encargado 14 reactores de 4,2 GW diseñados por GE Vernova Hitachi Nuclear Energy con el objetivo de instalarlos en tres puntos diferentes del Reino Unido. Para ello se quieren invertir más de 35.000 millones de libras con el objetivo de poder abastecer al territorio británico de un 11% de consumo de energía a lo largo de 60 años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta compra de reactores que ha dado la vuelta al mundo y el objetivo de este multimillonario con la energía en Reino Unido y los nuevos centros de datos.

El mundo se encamina a un problema energético sin precedentes por la gran demanda que se espera en un futuro en relación con la inteligencia artificial, centros de datos, el cierre de las plantas tradicionales o la electrificación de los vehículos que se seguirán produciendo por millones, incluso en China. Las autoridades son conscientes de que la próxima gran crisis será energética y la solución del Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue a la deriva camino de su final en 2027, ha sido ir contra las centrales nucleares que son capaces de producir energía durante 24 horas independientemente de las condiciones meteorológicas.

Mientras España aboga por el cierre de centrales nucleares, el resto de los países europeos están volviendo hacia lo nuclear como principal método para abastecerse de energía. Por ejemplo, Macron anunció el pasado mes de marzo la construcción de seis centrales nucleares antes de 2035 con el objetivo de liderar la energía nuclear de la Unión Europea. De esta manera, el Plan Plurianual de Energía (PPE) también prevé abrir otras ocho centrales nucleares en el futuro para lidiar con el gran reto de la energía que se avecina en el futuro.

Un multimillonario compra 14 reactores nucleares

Reino Unido va camino de hacer lo propio gracias a la inversión que parece que hará en un futuro no muy lejano Michal Solowow, el segundo hombre más rico de Polonia, que ha encargado 14 reactores nucleares que quiere instalar en tres puntos diferentes de Reino Unido. El objetivo es abastecer el 11% de la energía que se consume en el país con una inversión total de 35.000 millones de libras.

Hay que tener en cuenta que este multimillonario, dueño de la empresa Synthos Green Energy (SGE), tiene una fortuna estimada en 5.360 millones de euros y ahora quiere gastar un poco de estos millones en 14 reactores de 4,2 GW diseñados por GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. Estos reactores tienen incorporada la tecnología BWRX-300 con un reactor de agua en ebullición de 300 megavatios que será fabricado en un punto específico que será diferente a los puntos de Reino Unido donde se planten estos reactores, que podrá dotar de energía a una décima parte del país.

Según informa el medio Autonoción, este multimillonario busca consolidar una alianza con Google Cloud para vincular la producción de estos reactores nucleares con una inversión de hasta 4.500 millones de libras que irán destinadas a los centros de datos. Además, este proyecto busca suministrar energía limpia y continua a lo largo de 60 años con el objetivo de poder alimentar estos centros de datos que serán más necesarios que nunca en la era de la inteligencia artificial.