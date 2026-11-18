Pablo Bustinduy y Marcos Llorente han protagonizado en las últimas 24 horas un cruce de declaraciones muy sonado en sus redes sociales en plena campaña electoral. El portavoz de Frente Amplio y el jugador del Atlético de Madrid se han lanzado mensajes con respeto defendiendo sus intereses. El ministro ha sido el último en contestar.

Esta batalla entre Bustinduy y Llorente comenzó con un mensaje del ministro en redes sociales señalando que el jugador del Atlético de Madrid «ve mal que subamos impuestos al 1% de la población que atesora más patrimonio que 18 millones de españoles juntos».

La respuesta de Marcos Llorente no tardó en llegar con un extenso mensaje en sus redes sociales, donde señalaba que «hacer política con el dinero de los demás es muy fácil», destacando que lo verdaderamente complejo es «crear riqueza, levantar empresas, asumir riesgos, generar empleo y construir un patrimonio».

«Querido Pablo, no voy a entrar a valorar el odio que tienes dentro porque estaría horas, pero vamos a ir por partes. Si de algo carece tu propuesta de limitar a 10 millones las herencias, es precisamente de sentido común», añadió el jugador del Atlético de Madrid en su mensaje.

Bustinduy reta a Llorente

Ahora ha sido el turno del portavoz de Frente Amplio, publicando un mensaje en formato vídeo de más de cuatro minutos. «Tengo un mensaje para Marcos Llorente», escribió el ministro en sus redes sociales.

Después de más de tres minutos de vídeo donde Pablo Bustinduy explica a Llorente su mensaje de campaña, el ministro le pide que no se vaya de España si gana Frente Amplio las elecciones del próximo 29 de noviembre y le invita a verse en persona y debatir estos temas comiendo en un comedor escolar: «Porque lo hemos regulado para garantizar el derecho a una alimentación saludable allí. Yo sé que a ti te importa mucho la nutrición y podemos ir allí y ver cómo están cambiando las cosas».