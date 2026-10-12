El Barcelona afronta su primer tourmalet en octubre: Galatasaray, Betis, PSG, Clásico…

El Barcelona afronta en este mes de octubre su primer tourmalet con sus primeros partidos de máxima exigencia que pondrán a prueba el gran estado de forma con el que han comenzado el curso. Un mes que inició el pasado sábado con una cómoda victoria ante el Getafe en el Camp Nou. Lo que le viene ahora al equipo culé es una subida al pico más exigente.

Galatasaray, Betis, PSG y Real Madrid es lo que le viene ahora al Barcelona en un mes de octubre de lo más duro. El primer Tourmalet para los de Hansi Flick tras comenzar el curso con ocho victorias en Liga consecutivas y una en Champions. Estos próximos cuatro partidos medirán su nivel real.

El Barça iniciará este Tourmalet este martes en Estambul contra el Galatasaray. Un partido duro en un infierno turco que siempre lo pone complicado y ante un equipo con peligros serios como Osimhen o Rafael Leao, jugadores rápidos y que te pueden castigar con muy poco.

Betis, PSG y Real Madrid miden el nivel real del Barça

Serán tres salidas consecutivas para este Barcelona. A cada cual más exigente. Tras viajar a Turquía, el equipo de Hansi Flick visitará La Cartuja para medirse al Betis. El equipo de Pellegrini es tercero en Liga a cinco puntos de los culés tras arrancar con el mejor inicio de competición de su historia. Isco y compañía ya ganaron al Madrid este curso y pondrán a prueba al Barça el próximo sábado.

Pero no acaba aquí el duro mes de octubre para el Barcelona. Después del Betis, los de Hansi Flick viajarán a París para visitar al actual campeón de Europa. Luis Enrique y Ferran Torres medirán en nuestro continente el verdadero nivel de este equipo culé que ahora mismo parece invencible.

Un Tourmalet culé que terminará el próximo 25 de octubre en el Camp Nou con el Clásico de Liga contra el Real Madrid. Veremos cómo llegan ambos equipos a ese partido. A día de hoy, las tendencias de los dos equipos son muy distintas. Pero este mes puede cambiarlo todo. El Barcelona tendrá que mantener su gran nivel para salir ileso de un mes de máximo nivel. Si sale victorioso, sus rivales tendrán que empezar a temerse que este equipo es una máquina casi perfecta.