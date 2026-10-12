Flick ya no se esconde: «Tenemos las ganas y el hambre de ganar la Champions»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la tarde de este martes desde el estadio Ali Sam Yen en Estambul para analizar la previa de la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League que medirá al Barcelona contra el Galatasaray.

«Necesitamos estar listos; es uno de los mejores estadios del mundo, es muy bueno jugar aquí. Es impresionante lo que hacen los fans contra equipos muy grandes, Galatasaray juega muy fuerte. Buenos jugadores como Osimhen, quiero que trabajemos fuerte en defensa», comenzó señalando Hansi Flick ante los medios de comunicación.

«No sé si es presión, es la forma en la que entrenamos. La forma que estamos juntos, el clima que hay, es fantástico. Claro que cada partido es diferente, mañana no será un partido fácil. Es una prueba para nosotros, tenemos que demostrar por qué estamos muy bien. El fútbol puede cambiar muy rápido si perdemos el foco», añadió el entrenador alemán.

Hansi Flick también fue preguntado sobre el Real Madrid, Vinicius y Mourinho, pero no quiso mojarse: «Espero que algún día aprendas que nunca contesto a este tipo de polémicas. Tengo respeto para este equipo, hay que focalizarse en el partido de mañana y no quiero hablar de esto. Me puedes preguntar esto en dos semanas, cuando sea la rueda de prensa previa al Real Madrid».

Sobre la presión de ser uno de los equipos favoritos: «Ya dije antes que la presión es un privilegio, estamos trabajando muy duro cada día, y el camino es muy largo. Hay que estar enfocados en cada partido, enseñar la actitud, la intensidad con y sin balón».

Sobre el estado físico de Gabriel Jesús: «Sí, claro que está listo. Decidiré mañana si va a jugar, después del entreno de hoy. Estoy muy contento de que esté con nosotros en nuestro equipo, es un chico top. Me sorprendió porque no lo conocía mucho, la forma en la que se comporta, su carácter. Es perfecto para nosotros».

«Tenemos las ganas y el hambre de ganar la Champions. Muchos de nuestros jugadores han ganado la Copa del Mundo. Cuando volvieron, les pregunté si querían seguir ganando y me dijeron que sí. No es fácil, hay que trabajar duro, pero es increíble estar en esta situación», desveló Hansi Flick.

«Estaré contento también si ganamos 1-0 porque mi objetivo es ganar y este rival juega muy bien, especialmente en casa», añadió el técnico alemán.