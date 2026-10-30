Koundé no supera su lesión: sigue sin entrenar con el equipo y es baja para el Barcelona – Alavés

Jules Koundé sigue sin superar su lesión en el tobillo y será baja para el encuentro que el Barcelona tiene para este sábado contra el Deportivo Alavés en el Camp Nou. Una baja que no es ninguna sorpresa, pero que le deja un serio marrón en defensa a Hansi Flick con solamente cuatro defensas del primer equipo sanos en plantilla.

El Barcelona se ha ejercitado en la mañana de este viernes sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para preparar el partido de la jornada undécima de Liga en el Camp Nou contra el Alavés. Un encuentro importante para el cuadro azulgrana después de dos derrotas dolorosas ante PSG y Real Madrid.

Un entrenamiento sin novedades, donde se confirmó la no presencia de Koundé, que venía sin entrenar con el grupo durante toda la semana. Un extraño caso el del francés. Tras sufrir un esguince de tobillo contra el Betis el pasado 17 de octubre, el club no comunicó tiempo de baja y se hablaba incluso de que podría llegar para el Clásico.

No jugó contra el Real Madrid el domingo pasado y una semana después sigue sin entrenar con el gupo. Koundé sigue lesionado y su dolencia ya es más importante de lo que parecía en un primer momento. Tampoco entrenaron este viernes con el equipo el resto de lesionados: Eric García, Christensen, Xavi Espart, Dani Olmo y Roony.

Con esta baja confirmada de Koundé, el Barcelona tiene un grave problema en defensa para este partido contra el Alavés. Tras la lesión de Espart en el Clásico, Flick solamente tiene cuatro defensas sanos en la primera plantilla: Cubarsí, Gerard, Cancelo y Balde. Esa será la zaga titular contra el equipo vitoriano. Una lesión más y todo puede explotar por los aires. Sin contar con que estos jugadores no pueden tener descanso con una semana en la que el Barça se medirá también al Aston Villa en Champions y al Atlético de Madrid en Liga antes del parón de selecciones.