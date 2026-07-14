Todo sobre Jules Koundé: su edad, de dónde es, en qué equipos ha jugado, quiénes son sus padres y todo sobre su vida

Rápido, elegante y versátil, Jules Koundé se ha consolidado como uno de los defensores más completos del fútbol actual. Gracias a su inteligencia táctica, solidez defensiva y capacidad para iniciar el juego desde atrás, el francés destaca tanto como central como lateral. Su regularidad al máximo nivel y su mentalidad competitiva lo convierten en una pieza clave para su club y su selección.

Además, ya es internacional con la selección de Francia, con quien debutó en un amistoso frente a Gales en 2021 y ha jugado un total de 54 partidos con los galos. Ha participado en 2 mundiales y 2 Eurocopas.

Cuántos años tiene Koundé

Jules Koundé nació en 1998 y tiene 27 años. Es diestro y juega de defensa (tanto de defensa central como de lateral derecho) con el dorsal 23 en el FC Barcelona. Ha jugado un total de 441 partidos a lo largo de su carrera.

De dónde es Jules Koundé

Jules Koundé nació el 12 de noviembre de 1998 en París (Francia). Desde pequeño, empezó a practicar fútbol en clubes pequeños de los alrededores de la ciudad de Burdeos, en el suroeste de Francia; no fue hasta los 14 años que pasó las pruebas y se incorporó a la cantera de un equipo profesional.

Cuánto mide Koundé: su altura y peso

Jules Koundé pesa 84 kg y mide 181 cm, según las estadísticas del club. Siempre se ha caracterizado por su despliegue físico y disciplina táctica, además de ser polivalente al poder jugar de central y de lateral derecho.

En qué equipos ha jugado Koundé

El defensa galo debutó en la temporada 2015/16 con el Girondins de Burdeos, donde estuvo hasta 2019, cuando el Sevilla pagó 25 millones por su fichaje. Allí logró una Europa League y fue pieza clave para la defensa hispalense. En 2022, fichó por el FC Barcelona, donde ya ha logrado 3 ligas, 3 Supercopas de España y una Copa del Rey.

Es internacional con Francia, logrando una Nations frente a España y un subcampeonato del Mundial en Qatar 2022 frente a Argentina.

Quiénes son los padres de Koundé

La diversidad cultural de Koundé siempre ha sido fundamental para el defensa. Su padre es de Benín, un país de África occidental conocido anteriormente como Dahomey hasta 1975, mientras que su madre es francesa y la encargada de criarle y apoyarle en su pasión por el fútbol.