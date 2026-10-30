Flick pasa de consolar a Lamine Yamal: «Harry Kane también merecía ganar el Balón de Oro»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Joan Gamper para atender a los medios de comunicación en la previa del partido de Liga que medirá a Barcelona y Alavés este sábado en el Camp Nou. El técnico alemán analizó la situación del equipo tras dos derrotas dolorosas ante PSG y Real Madrid.

Hansi Flick comenzó acordándose de las víctimas en el trágico accidente de Urda: «Quiero enviar nuestro consuelo a todas las personas afectadas y enviamos nuestras energías y mucho amor a las personas afectadas».

Sobre Raphinha, sus lesiones y la convocatoria con Brasil: «He hablado con Deco y es un jugador muy importante. Después del último parón llegó con una lesión y no fue la situación ideal. Las cosas son así. No podemos cambiarlo. Sé que Rapha es capitán aquí, que lleva el club en el corazón, pero es brasileño y cuando lo llaman, está preparado. Todos los jugadores quieren estar en la selección de Brasil. Si puede gestionar sus minutos, estaré contento. No es la mejor situación viajar a Singapur, pero no está en mis manos».

«Es lo que digo siempre, el camino es largo hasta el final de temporada, que es cuando podemos ganar títulos. No ha pasado nada terrible. No nos gusta perder contra el Real Madrid, pero lo tenemos que gestionar. Podíamos haber ganado el partido, tuvimos ocasiones, aunque hay que aceptar la derrota y aprender. Jules, Xavi Espart, Dani Olmo, Eric Garcia, Christensen…sin cuatro jugadores de la defensa no es fácil encontrar soluciones. Para mañana, lo más importante es ganar los tres puntos», dijo el entrenador del Barcelona sobre la derrota en el pasado Clásico.

Sobre el Balón de Oro: «Harry Kane también se merecía ganar el Balón de Oro. Lamine Yamal está también al nivel de ganar el trofeo. Él dijo que Cubarsí merecía el premio al mejor joven, Lamine lo había recibido dos años. Para mí era una buena señal que lo ganara Pau. Hizo una temporada increíble, con el Mundial, pero estoy muy orgulloso de Lamine porque reaccionó muy bien y en los entrenamientos está muy enchufado. Así responden los campeones. Su mentalidad es muy buena para el equipo. Lo aceptamos, contento de que haya pasado y nos centramos en las cosas importantes para nosotros».

«Estamos abiertos a fichar lo mejor para el equipo, cualquier jugador que pueda mejorarnos. Pero ya veremos, aún quedan semanas para el mercado de invierno. Hablo con Deco, Bojan y mis ayudantes. Si podemos hacer alguna cosa, lo vamos a hacer», declaró el entrenador germano.

«Siempre lo digo, defender no solo es un trabajo de los zagueros, la delantera también debe estar implicada. No hay que perder pelotas fáciles, en primer lugar, como pasó contra el Real Madrid. No refleja nuestra calidad como equipo. Nos faltó frescura. Debemos estar más enchufados y defender bien el área, por descontado, marcar bien a los rivales, algo que no hicimos muy bien. Es lo que hay que mejorar. Es lo que hemos entrenado, hablado con los jugadores y hemos preparado», señaló Flick sobre los problemas defensivos del equipo.

«Por supuesto que nos ha ido bien que no hubiera partido entre semana, pero veremos mañana cómo sale el partido. Todo el mundo debe saber que es un partido muy importante. Llevamos dos derrotas, aunque estamos jugando bien. He visto un entrenamiento bueno, buen estado de ánimo. Mañana se debe demostrar ante el Alavés, que es un equipo que defiende bien y no es fácil hacerle goles. Pero somos el Barça y hay que demostrarlo», dijo Hansi Flick ante los medios.

«El control se debe tener en cuenta, más posesión, menos pérdidas. Si controlas el partido, puedes decidir cómo mover la pelota delante del rival y esto lo hacemos bien. No hay que perder la pelota. Lo mejor es cometer menos errores. Rodri tiene razón cuando dice que hay que tener más calma y control en este momento», comentó sobre las palabras de su jugador.

«Brian Fariñas podría ser una opción para el lateral, es muy inteligente, está entrenando con nosotros desde principio de temporada y hace un trabajo fantástico. Ha llegado el momento que se merece jugar», analizó Flick sobre el canterano.

Sobre De Jong: «Estoy convencido de que Frenkie, al cien por cien de forma, es increíble. Con pelota tiene mucha calidad, con la actitud y mentalidad adecuada nos puede ayudar mucho en defensa. Es un gran jugador y nos aumenta los minutos».

«Hay que gestionar quién juega de central, solo hay dos, Cubarsí y Gerard. Es importante encontrar otra solución. Frenkie puede jugar en muchas posiciones, de centrocampista o central. Balde no tiene la confianza que necesita en sus partidos y lo estamos presionando constantemente porque los laterales son importantes», añadió sobre este tema.

Sobre el comunicado del club en el que salió reafirmado: «Estoy en contacto con el presidente y Deco. Es un gesto bonito que te den confianza. Hemos perdido dos partidos y estoy centrado al cien por cien con mi equipo. No he perdido mentalidad para entrenar a este equipo fantástico. Hemos ganado once partidos, ahora han llegado dos derrotas y hay que volver a la racha de victorias. Estoy convencido al cien por cien de la idea de lo que tenemos que jugar. Seguiremos este camino hasta el final. Es lo importante. Que estamos convencidos».