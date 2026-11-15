Las cuentas de España contra Inglaterra para terminar primera de grupo

España se juega mucho más que tres puntos contra Inglaterra. La selección española recibe este domingo al combinado inglés en el Metropolitano en un encuentro que puede determinar quién termina al frente del grupo A3 de la Liga de Naciones. Los hombres de Luis de la Fuente afrontan la última jornada con el objetivo de conservar la primera posición y llegar a los cuartos de final en las mejores condiciones posibles. Y hay un detalle especialmente importante que puede resultar decisivo en caso de empate a puntos. La UEFA da prioridad a los enfrentamientos directos por delante de la diferencia general de goles.

La importancia del encuentro va mucho más allá del prestigio de superar a una de las grandes selecciones europeas. Terminar primero de grupo permite afrontar el sorteo de cuartos de final desde una posición más favorable, ya que los campeones de grupo se emparejan con los segundos clasificados y disputan, conforme al formato de la competición, el partido de vuelta en casa. Por tanto, España no sólo pelea por mantener su liderato, sino también por conseguir una ventaja competitiva de cara a la fase eliminatoria.

El Metropolitano será el escenario de una auténtica final por el primer puesto. España llega después de medirse a la República Checa en Praga, mientras que Inglaterra representa la última gran prueba de esta fase de grupos. El conjunto de De la Fuente quiere cerrar esta primera etapa de la competición con una victoria de prestigio y mantener su dinámica de resultados antes de afrontar las eliminatorias por el título.

Las cuentas de España para terminar primera

La selección española llega a la última jornada con una situación privilegiada. Suma 15 puntos de 15 posibles, después de ganar sus cinco primeros encuentros, mientras que Inglaterra acumula 12. Los ingleses mantienen sus opciones de arrebatarle el liderato gracias a su victoria frente a Croacia, por lo que el enfrentamiento del domingo decidirá definitivamente la primera posición. España, además, cuenta con la ventaja de haber ganado por 2-3 en Wembley en el partido de ida.

Las cuentas son claras. A España le basta con ganar o empatar para terminar primera de grupo. Incluso una derrota por un gol de diferencia le permitiría conservar el liderato gracias a los criterios de desempate. Una derrota por dos o más goles, en cambio, daría la primera posición a Inglaterra. La explicación está en el artículo 15 del reglamento de la UEFA, que establece que los enfrentamientos directos tienen prioridad cuando dos selecciones terminan igualadas a puntos.

En caso de igualdad, el primer criterio es el número de puntos conseguidos en los partidos disputados entre las selecciones implicadas. Si persiste el empate, se tiene en cuenta la diferencia de goles particular y, posteriormente, el número de tantos marcados en esos enfrentamientos. Sólo después entran en juego los registros generales del grupo. Por eso, la victoria española en Wembley tiene tanto valor de cara al encuentro del Metropolitano.

Hay un escenario especialmente particular. Si Inglaterra gana por 2-3, ambos equipos quedarían igualados tanto en puntos como en diferencia de goles y tantos marcados en sus enfrentamientos directos. En ese caso, habría que acudir a la diferencia general de goles, donde Inglaterra cuenta actualmente con mejores registros. Por tanto, el 2-3 también daría el liderato a Inglaterra, mientras que una victoria inglesa por 0-1 o 1-2 mantendría a España en lo más alto.

Mucho más que el liderato

El objetivo de España es terminar primera para afrontar los cuartos de final con una ventaja importante. Los campeones de grupo se enfrentarán a los segundos clasificados y tendrán la posibilidad de disputar la vuelta de la eliminatoria ante su afición. Una circunstancia que puede resultar decisiva cuando llegue el momento de pelear por un puesto en la fase final de la Nations League.

Además, el encuentro tiene un componente deportivo y emocional añadido. España quiere mantener su pleno de victorias y prolongar una racha de imbatibilidad que ha convertido al equipo de Luis de la Fuente en una de las grandes referencias del fútbol internacional. Inglaterra, por su parte, llega con la intención de vengar la derrota sufrida en Wembley y arrebatarle el primer puesto a la selección española.

El Metropolitano dictará sentencia este domingo. España tiene la clasificación para cuartos asegurada, pero todavía debe cerrar el liderato. La ventaja conseguida en Inglaterra le concede cierto margen de maniobra, aunque los hombres de Luis de la Fuente no quieren especular. Ganar supondría completar una fase de grupos perfecta y mandar otro mensaje a sus rivales antes de afrontar las eliminatorias por el título.