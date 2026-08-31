Hugo del Prado, delegado policial en Ceuta: «Si recibiéramos órdenes de actuar controlaríamos la situación en 48 horas»

Hugo del Prado, delegado nacional de Jupol, denuncia que la Policía Nacional lleva un mes en Ceuta sin órdenes claras ni plan de contingencia, «improvisando desde el momento uno». Asegura que sus compañeros no tuvieron ningún aviso previo del salto masivo a la valla y que hoy siguen sin instrucciones del mando único ni de Interior. Denuncia jornadas de hasta 19 horas los primeros días, dietas de 77 euros que no cubren alojamiento ni comida, y falta total de respaldo jurídico ante posibles intervenciones.

Sobre el papel de algunas de las ONG, lanza una de las acusaciones más graves de la entrevista: relata que hubo detenidos por entregar sprays pimienta a los inmigrantes, y añade que les llegó información —que reconoce como rumor pendiente de investigar— de que miembros de una ONG habrían comprado botes de aguarrás y aluminio la misma tarde en que se produjeron lanzamientos contra militares y agentes durante una manifestación.

Cifra en torno a entre 8.000 y 10.000 los inmigrantes que aún permanecen en la ciudad, muy por encima de las cifras oficiales. Advierte de que existe riesgo real de que la tensión «se vaya de madre» y de que, si se producen enfrentamientos violentos, la situación ya no sería controlable en 48 horas. Pero su mensaje central es claro: con el número de agentes suficiente y una orden concreta, la crisis en Ceuta podría resolverse en menos de dos días.