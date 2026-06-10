Jupol denuncia que Marlaska pone 10 escoltas a Sarah Santaolalla mientras se los quita a testigos protegidos

El sindicato policial JUPOL denuncia que Marlaska retira escoltas a testigos protegidos para dárselos a Sarah Santaolalla. La organización policial revela que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska está priorizando el blindaje de perfiles afines al Gobierno del PSOE, como la tertuliana Sarah Santaolalla, en claro «detrimento» de ciudadanos que «sufren amenazas reales y objetivas».

Esta polémica reestructuración de efectivos ha provocado un profundo malestar dentro del cuerpo, que alerta de que se está dejando bajo mínimos el amparo a personas en situación de riesgo extremo para sostener un costoso despliegue causado por un conflicto que ya ha sido archivado por la Justicia.

Marlaska retira escoltas para cubrir a la tertuliana de extrema izquierda

Según ha precisado la portavoz de Jupol, Santaolalla «dispone de más de 10 policías de contravigilancia a día de hoy para ella». Al no dar abasto con el personal disponible para estas labores, la orden de Interior ha sido reasignar agentes de unidades extremadamente sensibles. «Están quitando policías de testigos protegidos, que sí son personas que corren realmente un peligro, y también le están quitando compañeros de contravigilancia al delegado del Gobierno de Madrid para dárselos a Sarah Santaolalla», ha denunciado la portavoz en El Programa de Ana Rosa.

García ha querido aclarar en qué consiste exactamente el blindaje del que disfruta Santaolalla, diferenciando entre las escoltas tradicionales y el operativo que la acompaña. «Dentro de las protecciones policiales hay varias modalidades. Las contravigilancias son compañeros de protección policial que van en vehículos haciendo el recorrido que va a hacer la persona que escoltan y, a su vez, controlan el recorrido y los accesos», ha detallado.

El contraste resulta desolador para los agentes cuando se compara con la protección a las víctimas reales de violencia de género. «Hay un policía para cada 100 víctimas. Aquí sí escatiman. Cuando estos compañeros se van de vacaciones, le pasan el teléfono a otro, y ese compañero puede llevar a doscientas mujeres. Para Sarah Santaolalla, no», lamentan desde el sindicato.

Escoltas por una denuncia archivada

El origen de este blindaje policial se remonta al mes de marzo, tras un altercado a las puertas del Senado entre la tertuliana y un periodista. A raíz de este incidente, Marlaska le asignó un dispositivo inicial de cuatro agentes «que iban pegados a ella como su sombra», lo que supuso un coste estimado por Jupol de 12.000 euros mensuales.

Santaolalla interpuso una denuncia aportando un parte de lesiones y solicitó una orden de alejamiento. Sin embargo, la titular del juzgado número 23 de Madrid rechazó la medida al considerar que su vida no corría peligro. Posteriormente, en el mes de mayo, la magistrada acordó el sobreseimiento provisional y archivó la causa al no apreciar ningún tipo de agresión en los vídeos aportados.