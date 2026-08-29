La Policía identifica a los activistas de No Name Kitchen como la ONG que repartió cócteles molotov entre los invasores de Ceuta

Varios miembros de la ONG No Name Kitchen han sido identificados por repartir artefactos explosivos caseros entre los inmigrantes llegados a Ceuta a finales de julio. Las identificaciones se producen después de detectarse compras masivas de aguarrás y papel de aluminio en supermercados, productos que se introducen en botellas de plástico para provocar una deflagración y liberar gases.

Los investigadores han detectado que estos artefactos estaban siendo repartidos entre inmigrantes y que ya han sido utilizados: este viernes fueron lanzados contra los ceutíes que se manifestaban en la ciudad autónoma.

OKDIARIO ya ha informado de la alerta por el uso de explosivos caseros entre los ilegales de la invasión. Fuentes policiales advirtieron de que inmigrantes llegados desde Marruecos estaban comprando productos como aluminio y disolventes utilizados en su fabricación.

La aparición de estos dispositivos coincide con varios días de protestas de los ceutíes por la presencia de miles de inmigrantes en la ciudad. Este viernes, cientos de vecinos volvieron a salir a las calles para reclamar su devolución a Marruecos y exigir el abandono del campamento improvisado en la playa del Trampolín.

Nueva emboscada a los militares

La madrugada de este sábado ha dejado otro ataque contra los militares desplegados en Ceuta. Cuatro personas han sido detenidas por apedrear a una patrulla en una nueva emboscada que ha dejado a un sargento herido.

El violento episodio llega apenas dos días después de la emboscada sufrida el jueves por otro grupo de militares. Doce personas fueron detenidas entonces y once serán expulsadas a Marruecos después de ser condenadas.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado lo sucedido y habla expresamente de una «nueva emboscada» en la zona del Foso Real y reclama que los militares sean reconocidos como agentes de la autoridad. El presidente de ATME, Marco Antonio Gómez, denuncia el desamparo de estos militares mientras continúan desplegados en Ceuta.