Manifestación por Ceuta en Madrid: a qué hora es, dónde es, calles y todo lo que debes saber

Madrid será este miércoles 2 de septiembre uno de los principales puntos de las movilizaciones convocadas en apoyo a Ceuta. La jornada, coincidiendo con el Día de Ceuta, llevará a ciudadanos y representantes políticos hasta el entorno de Cibeles para mostrar su solidaridad con la ciudad autónoma ante la grave crisis migratoria y humanitaria que atraviesa. La convocatoria se integra en la iniciativa impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha promovido concentraciones simultáneas en numerosos municipios españoles.

A qué hora es la manifestación por Ceuta en Madrid

La concentración por Ceuta en Madrid será a las 20:00 horas de este miércoles 2 de septiembre. El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado oficialmente que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, participará en el acto, previsto en la plaza de Cibeles. El acceso indicado por el Ayuntamiento es por la calle de Montalbán, número 1, y el acto está convocado en solidaridad con el pueblo de Ceuta.

La convocatoria llega después de varios días de debate político sobre la naturaleza jurídica del acto. La Delegación del Gobierno comunicó al Ayuntamiento que una administración pública no puede ejercer el derecho de reunión como lo haría una persona física o jurídica privada, pero aclaró posteriormente que el Consistorio podía celebrar la convocatoria como acto institucional. La propia Delegación ha insistido en que no existe una prohibición y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recibirían información sobre los actos para garantizar su seguridad.

Dónde es la manifestación por Ceuta en Madrid

El punto principal será en la plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento de Madrid. Allí se espera la presencia de representantes institucionales y dirigentes políticos en una concentración que pretende trasladar un mensaje de apoyo y solidaridad a los ceutíes. La FEMP ha defendido que estas movilizaciones tienen carácter institucional y que buscan situarse al margen de las siglas políticas.

Madrid forma parte de una convocatoria mucho más amplia. Más de 260 municipios habían confirmado concentraciones en distintos puntos de España, aunque el número de adhesiones ha ido aumentando durante los últimos días. La iniciativa pretende que el respaldo a Ceuta se visualice de manera simultánea en las plazas y puertas de los ayuntamientos de todo el país.

Calles cortadas en Madrid por la manifestación por Ceuta

El Ayuntamiento de Madrid ha previsto incidencias y posibles cortes de tráfico entre las 19:30 y las 21:30 horas de este miércoles en la Carrera de San Jerónimo y la plaza de las Cortes con motivo de las manifestaciones y concentraciones programadas. El Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público y evitar desplazarse en vehículo privado por las zonas afectadas durante ese intervalo.

Por tanto, quienes tengan previsto acudir a Cibeles o desplazarse por el centro de Madrid durante la tarde deberán tener en cuenta las posibles restricciones de circulación. La concentración de apoyo a Ceuta se desarrollará en un contexto de especial atención política, con el PP y Vox movilizados en torno a la situación de la ciudad autónoma y con otras formaciones y municipios que han organizado actos alternativos. La jornada convertirá este 2 de septiembre en un día de movilización nacional en torno a Ceuta.