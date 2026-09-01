El delegado del Gobierno de Madrid, que elogió a Bildu, no autoriza la manifestación de apoyo a Ceuta

El Ayuntamiento de Madrid ha informado de que la Delegación del Gobierno en Madrid le ha comunicado «la prohibición» de la concentración en apoyo a Ceuta prevista para este miércoles a las 20:00 horas en la plaza de Cibeles. Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, que dirige Francisco Martín, tras desatarse la polémica y la denuncia pública del Consistorio, aseguran que el acto sí podrá celebrarse, siempre que sea bajo la consideración de acto institucional o que la convoque un particular.

Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que «ante este intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta, se están estudiando las posibles respuestas».

La Delegación del Gobierno en Madrid estima que «la respuesta enviada a varios ayuntamientos de Madrid se limita a aclarar una cuestión jurídica: los ayuntamientos y sus alcaldes, cuando actúan en representación de la Administración municipal, no son titulares del derecho fundamental de reunión, como ha sentenciado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional. Por esa razón, la comunicación presentada por varios ayuntamientos no puede tramitarse conforme al procedimiento previsto para manifestaciones y concentraciones ciudadanas».

A Cibeles han anunciado su presencia Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, además del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que había llamado públicamente a los madrileños a participar.

Según ha podido saber OKDIARIO, Alberto Núñez Feijóo mantiene su asistencia a la manifestación en apoyo a Ceuta de este miércoles a las 20:00 horas en Cibeles.

El presidente del PP ya había anunciado antes de la decisión del Gobierno que tenía previsto asistir tras regresar de Ceuta, en la que será su tercera visita desde la entrada masiva de finales de julio. Recordemos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pisado la ciudad autónoma poco más de 100 minutos.

La decisión de no autorizar la protesta ha elevado todavía más el choque entre el Gobierno y el PP por las movilizaciones convocadas por la FEMP en toda España. Los populares ya habían acusado al PSOE de intentar «boicotear» las protestas convocadas en apoyo a Ceuta tras la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes a finales de julio y coincidiendo con el Día de Ceuta.

Las excusas de la Delegación del Gobierno

Su explicación pasa por una «cuestión jurídica». Según argumenta, los ayuntamientos y sus alcaldes, cuando actúan en representación de la Administración municipal, «no son titulares del derecho fundamental de reunión» y, por ello, una convocatoria municipal no puede tramitarse como una manifestación ciudadana.

Eso no impide, según la Delegación, que el Ayuntamiento celebre el acto. El Consistorio puede organizar «cuantos actos institucionales considere oportunos», incluido el previsto en Cibeles en apoyo a Ceuta. La Delegación defiende así que la concentración puede salir adelante, pero bajo la fórmula de acto institucional.

Además, asegura que esta consideración «no tiene ninguna relación con el contenido, el lema o la finalidad del acto» y afirma haber trasladado ya la convocatoria a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para adoptar «las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su celebración».

La Delegación añade que una concentración promovida por «una persona física, una asociación, un partido político o cualquier otra persona jurídica legitimada» sí puede comunicarse conforme a la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, algo que, según asegura, ya ha sucedido «en una treintena de municipios».