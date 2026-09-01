El mensaje de Ayuso al delegado del Gobierno en Madrid: «No tiene narices de mandarnos a los antidisturbios»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha tardado en responder a la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de no autorizar la concentración de apoyo a Ceuta de este miércoles, salvo que sea convocada «bajo la consideración de acto institucional o que la convoque un particular»

«No tiene narices de mandarnos a los antidisturbios», ha escrito en sus redes Ayuso sobre una imagen del delegado, Francisco Martín.

Isabel Díaz Ayuso y su equipo hace tiempo que presentan a la Delegación del Gobierno en Madrid y a su responsable, Francisco Martín, como un instrumento del Gobierno de Pedro Sánchez para atacar, bloquear y desgastar la Comunidad de Madrid de forma sistemática y partidista. Según ellos, el delegado no actúa como representante institucional neutral, sino como «peón de Sánchez» o «delegado del Gobierno contra Madrid».

De hecho, la Comunidad de Madrid ya amenazó con cortar cualquier vínculo institucional si no cesan los «insultos y ofensas». El PP madrileño ha calificado al delegado de “indigno del cargo” y ha justificado no darle voz en actos oficiales (como el Día de la Constitución) porque representa a una «organización mafiosa». En varios actos se le ha invisibilizado en las fotos oficiales o se le ha dejado de lado.

Ayuso y Abascal confirman su presencia

Por su parte, los presidentes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo, y Santiago Abascal, respectivamente, mantienen su asistencia mañana miércoles a la concentración de apoyo a la invadida Ceuta que se celebrará en Madrid, pese al anuncio de la delegación del Gobierno en Madrid de no autorizarla.

Según ha podido saber OKDIARIO, Feijóo mantiene su asistencia y Abascal ha hecho público en redes que también estará en las calles de Madrid: «Mañana miles y miles de españoles estarán en las calles… yo entre ellos».

El presidente de Vox, «responde al intento del Gobierno de prohibir la manifestación en apoyo al pueblo ceutí». «Hagan lo que hagan para impedirlo… mañana miles y miles de españoles estarán en las calles contra este gobierno tiránico, corrupto y traidor. Y, por supuesto, como uno más, yo estaré entre ellos».