Feijóo y Abascal desafían al Gobierno y acudirán a la concentración por Ceuta no autorizada en Madrid

Los presidentes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo, y Santiago Abascal, respectivamente, mantienen su asistencia mañana miércoles a la concentración de apoyo a la invadida Ceuta que se celebrará en Madrid, pese al anuncio de la delegación del Gobierno en Madrid de no autorizarla.

Según ha podido saber OKDIARIO, Feijóo mantiene su asistencia y Abascal ha hecho público en redes que también estará en las calles de Madrid: «Mañana miles y miles de españoles estarán en las calles… yo entre ellos»

El presidente de Vox, «responde al intento del Gobierno de prohibir la manifestación en apoyo al pueblo ceutí». «Hagan lo que hagan para impedirlo… mañana miles y miles de españoles estarán en las calles contra este gobierno tiránico, corrupto y traidor. Y, por supuesto, como uno más, yo estaré entre ellos».

El Ayuntamiento de Madrid ha informado de que la Delegación del Gobierno en Madrid le ha comunicado «la prohibición» de la concentración en apoyo a Ceuta prevista para este miércoles a las 20:00 horas en la plaza de Cibeles. Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, que dirige Francisco Martín, tras desatarse la polémica y la denuncia pública del Consistorio, aseguran que el acto sí podrá celebrarse, siempre que sea bajo la consideración de acto institucional o que la convoque un particular.

Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que, ante este intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta, «se están estudiando las posibles respuestas».

La Delegación del Gobierno en Madrid estima que «la respuesta enviada a varios ayuntamientos de Madrid se limita a aclarar una cuestión jurídica: los ayuntamientos y sus alcaldes, cuando actúan en representación de la Administración municipal, no son titulares del derecho fundamental de reunión, como ha sentenciado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional. Por esa razón, la comunicación presentada por varios ayuntamientos no puede tramitarse conforme al procedimiento previsto para manifestaciones y concentraciones ciudadanas».