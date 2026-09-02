Page envía un mensaje de apoyo a Ceuta, pero ninguno de sus alcaldes en Castilla-La Mancha convoca concentraciones

Emiliano García-Page ha mostrado su apoyo a Ceuta en redes sociales este miércoles, mientras su representante en la Federación de Municipios y Provincias (FMP) ha tratado durante estas semanas de frenar las concentraciones convocadas de este miércoles en Castilla-La Mancha.

En un vídeo oficial, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha trasladado su respaldo a Ceuta con motivo del Día de la Ciudad Autónoma, pero evitando respaldar expresamente las concentraciones convocadas por la (FMP), al tiempo que posa junto a un retrato de su majestad el Rey Felipe VI.

«Hoy lo verdaderamente importante es mostrar que todos estamos con Ceuta y con todos sus ciudadanos y ciudadanas», ha afirmado Page en un mensaje difundido en redes sociales, en su ya característico estilo ambiguo. «Nos sentimos orgullosos del ejemplo de convivencia y templanza que estáis dando a toda España y al resto de Europa», ha señalado, mientras ha evitado pronunciarse sobre la llegada masiva de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos o de la soberanía de España en estos territorios. «No voy a insistir en que Ceuta es España, es algo obvio, elemental», ha señalado.

Hoy, lo verdaderamente importante es mostrar que todos estamos con Ceuta y con todos sus ciudadanas y ciudadanos. Y que nos sentimos orgullosos del ejemplo de convivencia y templanza que estáis dando a toda España y al resto de Europa. Feliz #DíadeCeuta. Estaremos ahí para lo… pic.twitter.com/Zj8AJmW7gH — Emiliano García-Page (@garciapage) September 2, 2026

Page ha cerrado su mensaje felicitando a los ceutíes por su día y garantizando el respaldo de Castilla-La Mancha: «Hay una profunda admiración a cuál está siendo el comportamiento firme, moderado, no de Ceuta, sino en defensa de todos, en defensa de España». «Estaremos ahí para lo que necesitéis», dirigiendo un saludo al presidente del PP, Juan José Vivas. «No voy a insistir en que Ceuta es España, es algo obvio, elemental», ha justificado.

Mientras alcaldes socialistas de otras comunidades se rebelan contra Ferraz y acuden a las concentraciones por Ceuta, en Castilla-La Mancha no aparece por ahora ningún regidor del PSOE entre los que han anunciado públicamente su asistencia, siguiendo con la línea marcada por el PSOE en la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMPCLM).

El portavoz socialista de la región en la FEMPCLM, Rafael Esteban, mandó el mismo 27 de agosto una carta formal a la entidad para trasladar la «absoluta disconformidad» del PSOE con la decisión de sumarse a la convocatoria de concentraciones del próximo 2 de septiembre ante los ayuntamientos por la situación en Ceuta.

En la misiva, el PSOE castellanomanchego denunciaba que esta adhesión se ha adoptado de forma completamente «unilateral», ya que no ha recibido ninguna comunicación previa, acusando a la FEMP de utilizar la institución para hacer «reproches al Gobierno de España». De hecho, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, acusó directamente a Page de haber «dado la orden de boicotear» la convocatoria.

El PP en Castilla-la Mancha está llevando las concentraciones a municipios gobernados por el PSOE precisamente ante la negativa de los alcaldes socialistas a convocarlas, especialmente en Ciudad Real, donde el presidente provincial, Miguel Ángel Valverde, ha confirmado que hay convocadas movilizaciones en 7 municipios.