Estos son 20 alcaldes del PSOE que se rebelan contra Sánchez y convocan concentraciones de apoyo a Ceuta

Una veintena de alcaldes del PSOE se han rebelado contra Sánchez y han convocado concentraciones de apoyo a Ceuta, mientras que otros se han sumado a la cita que promueve la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), encabezada por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), para este miércoles 2 de septiembre a las 20:00 horas a las puertas de los ayuntamientos. El PSOE se había desmarcado de las movilizaciones e instó a sus alcaldes a no participar. La dirección socialista trasladó la decisión mediante una circular interna en la que acusa al PP de intentar utilizar la situación políticamente. «El PP las usa para ir contra el Gobierno», incidieron. Sin embargo, una veintena de alcaldes han desoído estas directrices.

Entre ellos está el alcalde León, José Antonio Diez. El político socialista que gobierna en solitario y sin mayoría absoluta, ha sido uno de los mayores críticos con el presidente y ha asegurado de sí mismo que no es «ni sanchista ni de ninguna facción». En este caso, ha asegurado que son «cuestiones de Estado» y ha dicho que «los partidos políticos tienen que estar al nivel». «Voy a estar allí presente y creo que no hago nada extraño con estar presente y apoyar al pueblo ceutí», ha anunciado.

Por otro lado, también irá a las manifestaciones el alcalde de Moguer (Huelva), Gustavo Cuéllar, que también gobierna con mayoría absoluta, ha justificado sumarse a la manifestación diciendo que es una «cuestión de solidaridad territorial», además de una «cuestión de empatía». Y ha insistido en que su partido está «al lado de la ciudadanía y mostrar a Ceuta que no está sola».

Otro de los alcaldes críticos con el liderazgo de Pedro Sánchez, el primer edil de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, dará su apoyo público a Ceuta. Rodríguez, que ganó por mayoría absoluta las últimas elecciones, leerá un manifiesto en la Plaza de España de la ciudad en un acto distinto al convocado por la FEMP. En su lugar, se hará a las 12:00 horas.

Por otro lado, el regidor socialista de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román Guerrero, también mostrará su solidaridad con la ciudad autónoma. La localidad gaditana de 93.059 habitantes votó mayoría de izquierdas en 2023, aunque no dio la absoluta a Román. Ahora, el alcalde chiclanero mostró su «rotundo apoyo personal y político a la ciudad autónoma de Ceuta» y dijo que estaría en la manifestación convocada por la FEMP.

En Espartinas (Sevilla), Cristina Los Arcos gobierna con mayoría absoluta en su municipio desde 2023 y también hará su propia convocatoria en el consistorio; es a las 12:00 horas, en un horario diferente al que convocó la FEMP. En su lugar, lo anunciaron la alcaldesa junto a la concejala Gema Gamir, que se definió en un vídeo de redes como ceutí «de nacimiento».

También hará lo propio el alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Ángel Moreno. El consistorio de la localidad que sufrió a principios de año la catástrofe ferroviaria celebrará este miércoles una manifestación a las 12:00 horas, es decir, diferenciada de la convocada por la FEMP para las 20:00 horas.

Además de todos ellos, también lo harán en las siguientes ciudades y sus alcaldes: