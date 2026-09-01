El alcalde del municipio de Diana Morant monta un acto paralelo a la concentración de Ceuta desoyendo a la FEMP

Crece el nerviosismo entre alcaldes y concejales del PSOE ante las concentraciones que se prevén multitudinarias en toda España este miércoles para mostrar la indignación ante la invasión de Ceuta, apoyar a los ceutíes y defender la soberanía nacional. José Manuel Prieto, alcalde de Gandía, el municipio de Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en el gobierno del socialista Pedro Sánchez y candidata del PSOE a la Generalitat, ha montado un acto bajo el paraguas institucional del propio Ayuntamiento. Ese acto es alternativo a la convocatoria oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en defensa de Ceuta. La decisión, que el propio Prieto ha hecho pública tras la junta de portavoces municipal, solo tiene el apoyo de la coalición nacionalista Compromís. El PP, por su parte, ha advertido que no asistirá al acto del alcalde y que sí estará en el oficial de la FEMP a las 20:00 horas. Esta última, apoyada por más de 260 municipios.

Otros ayuntamientos de la provincia de Valencia, como Sagunto, también gobernado por el PSOE, o Xerexa, cuya alcaldesa pertenece a Compromís, igualmente gobernados por la izquierda, han decidido también organizar actos alternativos al oficial de la FEMP en lo que de facto se valora en círculos políticos valencianos como un intento desesperado de la izquierda ante el temor de que las concentraciones masivas en toda España empeoren aún más la situación de Sánchez y los alcaldes y den visibilidad en todo el planeta a la soledad del gobierno socialcomunista por su inacción con Ceuta.

Los populares de Gandía, por boca de su portavoz, Víctor Soler, han acusado a José Manuel Prieto de «obedecer las directrices de Diana Morant», así como de «elegir el camino de la división y el partidismo en un momento en que la unidad debería estar por encima de cualquier sigla».

En concreto, Víctor Soler ha expresado que: «Aquí, hay dos formas de actuar: las de quienes anteponen las directrices del PSOE y de Pedro Sánchez a la unidad institucional, y la de quienes creemos que, cuando una parte de España nos necesita, debemos estar todos juntos».

El alcalde socialista de Gandía, a través de un comunicado publicado en la propia web municipal, ha aludido a la integridad territorial y a la soberanía nacional, pero ha evitado en todo momento manifestar una defensa expresa de los ceutíes ante la situación que viven actualmente, refiriéndose a la invasión como «la situación que se produjo» o «estos asuntos».