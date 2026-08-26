Así monta el Gobierno el gran CETI de Ceuta: literas y tiendas de campaña para más de 10.000 invasores que no devuelve a Marruecos

El Gobierno ha enviado a Ceuta un buque repleto de literas, tiendas de campaña y carpas gigantes para los invasores, como puede ver en las imágenes que acompañan a esta información. Son hasta 82 palés de material de acampada, como ha revelado OKDIARIO, avanzando que el buque atracaría en el puerto de la ciudad autónoma este miércoles, sobre las 9:00 de la mañana.

A la hora prevista, el buque de acción marítima Tornado ha llegado procedente de Las Palmas. Nada más atracar, los operarios han procedido a desembarcar el cargamento, compuesto por diverso material para montar campamentos a los ilegales, como literas modulares y tiendas de campaña con capacidad para albergar a familias enteras.

Según ha podido saber este diario, parte del material es nuevo y ha sido comprado expresamente para los asaltantes.

Además, el Ejecutivo ya ha puesto en ruta otra embarcación con más material para acampada, el buque auxiliar Mar Caribe, que previsiblemente llegará a Ceuta el próximo 1 de septiembre por la mañana.

De asentamientos ilegales a oficiales

Así, el Gobierno renuncia a devolverlos y los asentamientos ilegales pasan a ser oficiales y con flamante material nuevo. Una situación que ha levantado ampollas entre policías y militares, ya que han sido desplegados en Ceuta en condiciones deplorables.

«Esto es una prueba más de que de aquí no va a salir ni uno», declaran indignados a OKDIARIO militares conocedores de esta medida que «va a convertir Ceuta en un enorme CETI».

Tanto en el colectivo militar residente en la ciudad autónoma como entre la ciudadanía ceutí hay una gran preocupación y fuerte malestar con la decisión del Gobierno de convertir la ciudad entera de Ceuta en un CETI, al habilitar y varias instalaciones militares para convertirlas en centros de inmigrantes. Un rechazo que este martes ya mostraron en las calles miles de ciudadanos, al grito de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» y «¡Ceuta no es un CETI!»

Un bocadillo de mortadela

Como informó OKDIARIO, militares y policías han sido alojados en unas instalaciones militares en desuso donde, según Defensa, se han contagiado de la sarna.

Además, del 31 de julio al 6 de agosto, se estuvo suministrando a muchos de ellos una comida «totalmente insuficiente, para niños pequeños» y no para cuerpos como templos. En concreto, se les entregaba para todo el día una bolsa con un bocadillo de mortadela, una lata de atún acompañada de un panecillo, una manzana, y dos botellines de agua de 330 mililitros. Otros días, el embutido cambiaba a chorizo o salchichón y en vez de fruta reciben un yogur y un paquete de cuatro galletas.

«No se puede exigir profesionalidad, sacrificio y compromiso sin garantizar lo más básico: una alimentación adecuada y el suficiente descanso para poder desempeñar la labor con garantías», criticó en declaraciones a este diario Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), reclamando medidas que pusieran fin a esta «vergonzosa situación», que pasaban por reforzar la plantilla con efectivos de otras ciudades, porque «falta personal», y que las raciones fueran suficientes.

Tras aquella denuncia pública en OKDIARIO, criticando las jornadas maratonianas, así como las raciones minúsculas y la birria de comida que recibían sus compañeros para tantas horas, pese al magnífico trabajo que desempeñan, Defensa mejoró el menú, disponiendo que tomarían comida caliente y podrían repetir hasta saciarse.

Entonces se les empezó a servir una bandeja con varios platos. Por ejemplo, lentejas, pollo con ensalada, unas zanahorias salteadas con guisantes y coliflor, así como unas anillas de calamar, acompañadas de un panecillo, un yogur y un refresco o agua.

Hacinados en los cuarteles

La situación en Ceuta acarreó que los militares tuvieran que dormir en los cuarteles y lo hacían «hacinados, tanto en las habitaciones como en los pasillos de las instalaciones», según denunció ATME en OKDIARIO. Una situación que se produjo porque los acuartelamientos –bases, cuarteles y buques– no están preparados para albergar a tantos militares, ya que la gran mayoría vive fuera de ellos con su familia.

«Los agentes se preguntan cómo es posible que están en peores condiciones que los ilegales que están alojados en el CETI», señala Aarón Rivero, secretario general de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía, destacando que «cuando una sociedad no protege a quien nos cuida, es un fracaso de la sociedad».

Según ha precisado la Confederación Española de Policía (CEP), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los tiene durmiendo en el suelo, con un inodoro para 70 agentes y sin agua caliente.

Además, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha criticado que Cruz Roja reparte más agua a los ilegales de Ceuta que Marlaska a los agentes. Afirma que mientras cada inmigrante recibe su botella de manera individual, los policías tienen que compartir una entre dos.

«Estamos pidiendo algo tan elemental que da vergüenza tener que reclamarlo: agua suficiente, sombra, carpas, descanso y condiciones dignas de trabajo», señala Carlos Prieto, líder del SUP, apuntando que dichas medidas «no requieren de discursos ni grandes planes, sino gestión, previsión y voluntad».