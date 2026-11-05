De Puente a Puente y tiro porque me lleva la corriente

La renuncia de Óscar Puente no blanquea, ni muchísimo menos, su responsabilidad y la del Gobierno en el mortal accidente de Urda. Entre otras cosas, porque por mucho que hayan intentado desviar la atención sobre los supuestos errores humanos —que, en caso de haberlos, vendrían derivados de un fallo sistémico a nivel tecnológico—, lo cierto es que Adif conocía perfectamente la «obsolescencia» del sistema LZB, que data de los años 80 y está en el origen del fatal siniestro que deja 69 muertos y decenas de heridos. Fue en 2021 cuando la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, presentó a Adif un proyecto para supervisar los trabajos en la línea de Urda.

Entre ellos, la «renovación de las instalaciones de señalización», implantando el sistema ERTMS sobre los existentes LZB y ASFA, «sustituyendo los enclavamientos electrónicos que están en funcionamiento próximos al final de su vida útil por obsolescencia, para los que es difícil actualmente encontrar repuestos, y adaptando los sistemas auxiliares (energía, detectores, etc.)». Dicho de otro modo, la renovación tenía que haber finalizado en enero de este año, porque el contrato se cerró el 13 de octubre de 2021 con un plazo de 52 meses: cuatro para el proyecto y 48 para la obra.

Este viernes, el ministro de Transportes afirmó que, sólo en lo que va de año, se habían producido incidencias con el sistema LZB hasta en 170 ocasiones, un número que, aseguró, está dentro de la normalidad europea. Una falacia descomunal, porque España tiene una de las tasas más altas de Europa en fallos de señalización. Y valga un dato como prueba: entre 2020 y 2024 se han producido en España 650 fallos por cada 1.000 kilómetros, una cantidad que es el doble de la que se registra en Francia, por ejemplo. Así que de normalidad, nada. El Gobierno ha tratado de sortear su responsabilidad en dos trágicos accidentes ferroviarios con 115 muertos y Óscar Puente de ministro, pero le ha salido mal. Y es que esto no es el juego de la Oca: de Puente a Puente y tiro porque me lleva la corriente.