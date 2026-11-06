Koldo lanza un bulo contra OKDIARIO y el PP poco antes de recurrir su condena de cárcel al Constitucional de Pumpido

Koldo García ha elegido el momento justo. Tres semanas después de que el Tribunal Supremo diera carpetazo a sus incidentes de nulidad y confirmara su condena, el ex asesor de José Luis Ábalos ha lanzado desde la cárcel una acusación sin pies ni cabeza contra OKDIARIO y el Partido Popular en vísperas de recurrir su pena de 19 años, ocho meses y un día de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La cuenta del ex asesor es sencilla: llegar al tribunal de garantías mientras siga Cándido Conde-Pumpido. Y para ello, Koldo ha hecho méritos ante Sánchez y el PSOE, elucubrando toda una operación del PP para librarse de la cárcel.

En unas declaraciones difundidas este jueves por la Cadena Ser, Koldo asegura que en mayo de 2025 mantuvo dos reuniones con Alberto Durán, abogado del PP en la causa, en un despacho próximo a Génova. Según su relato, falso de principio a fin, Durán le ofreció pagarle la defensa y un millón de euros a cambio de información contra Pedro Sánchez. El dinero se habría repartido en dos pagos: 300.000 euros por una entrevista y 700.000 euros disfrazados de derechos de autor de un libro. El director de este periódico, Eduardo Inda, habría actuado como «pagador del PP» y habría recuperado el desembolso con publicidad institucional de comunidades gobernadas por los populares. Tanto el PP como Alberto Durán han negado de forma tajante la versión del ex asesor.

Un contrato por un libro y una docuserie

La realidad documental es otra. El 30 de octubre, OKDIARIO publicó el contrato de colaboración mercantil firmado en Madrid el 26 de noviembre de 2025 entre Dos Mil Palabras, la editora de este periódico, y Koldo García. Su objeto es la cesión de derechos para contenidos periodísticos y audiovisuales. La cláusula primera establece de forma expresa la colaboración en exclusiva para la realización de un libro y una docuserie. El contrato obliga además al ex asesor a respaldar con pruebas lo que contara (nombres, empresas y cantidades) y lo hace responsable de la exactitud de los materiales. No guarda relación alguna con su defensa ante los tribunales.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, instructor del caso de las cloacas del PSOE, ya ha decidido no profundizar en ese pago tras consultar a la Fiscalía Anticorrupción, que compartió su criterio. El magistrado mantiene imputada a la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, por el presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano.

El Supremo cierra la puerta y Ábalos llama a la del Constitucional

El pasado 14 de octubre, la Sala de lo Penal del Supremo desestimó los incidentes de nulidad de Ábalos y Koldo y confirmó las condenas impuestas en junio por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. La Fiscalía Anticorrupción había advertido que esos incidentes estaban «abocados al fracaso» porque se limitaban a reproducir pretensiones ya resueltas en la sentencia firme.

Ábalos ya ha movido ficha. Su abogado, Marino Turiel, ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la condena a más de 24 años alegando la vulneración de ocho derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la defensa, a la revisión de la condena y a la igualdad de armas. El recurso sostiene que el Supremo dejó de ser competente cuando Ábalos perdió el acta de diputado en enero. Cuestiona también que la condena se apoyara en mensajes seleccionados por la UCO sin dar a la defensa el contenido íntegro de los dispositivos. Koldo, condenado a 19 años y ocho meses, se dispone a seguir el mismo camino. No será su primera vez: en mayo, el Constitucional ya le inadmitió un amparo anterior porque no había agotado la vía judicial.