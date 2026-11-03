Los buleros se quedan sin bulo: Pedraz descarta investigar el pago de OKDIARIO a Koldo García por los derechos para un libro y una docuserie

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso de las cloacas del PSOE, ha decidido no profundizar en el pago de OKDIARIO abonado a Koldo García. El magistrado da por buenas las facturas aportadas por la letrada del ex asesor ministerial y entiende que ese pago no la exime de los hechos por los que está imputada: el presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano.

Según ha informado la Cadena SER este martes, el juzgado ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si procedía actuar, y el Ministerio Público ha compartido el criterio del instructor. El asunto queda en nada tras la sobreactuación de muchos medios de tendencia izquierdista.

La documentación fue presentada la semana pasada por la propia De la Hoz. Incluye dos facturas y el detalle de transferencias bancarias por un total de 242.000 euros en concepto falseado por De La Hoz de «honorarios» y «gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García».

El razonamiento del instructor es claro. El juzgado cree que OKDIARIO pagó la defensa del ex asesor de José Luis Ábalos, pero considera que ello «no es óbice» para que la abogada tratase también de beneficiar al PSOE, presuntamente instigada por Leire Díez, mediante el supuesto intento de soborno a Pano.

La empresaria, imputada en el caso de los hidrocarburos, declaró haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de la calle Ferraz. La investigación sostiene que De la Hoz intentó que se retractara de ese testimonio.

La defensa de la letrada ha defendido la tesis contraria. A su juicio, carece de sentido que De la Hoz cobrase de la empresa editora de OKDIARIO y, al mismo tiempo, buscase favorecer a los socialistas. Ese es el quid de su estrategia, y el juez no lo ha aceptado.

Facturas de OKDIARIO

El origen de este episodio está en una providencia firmada por Pedraz el miércoles 28 de octubre. En ella, el magistrado pidió a la abogada que aportara la nota de encargo, la factura o el justificante de pago de la defensa de Koldo García.

Hasta entonces, De la Hoz se había negado a revelar quién costeaba sus servicios. Cuando declaró como imputada, sostuvo que no le pagaba ni su cliente ni el PSOE, y se acogió al secreto profesional para no identificar al pagador.

Al día siguiente, el jueves 29 de octubre, El País, la Cadena SER y eldiario.es publicaron a las 13:00 horas que Dos Mil Palabras SL había abonado 242.000 euros, IVA incluido, en dos facturas al despacho IDBO Consultants, donde trabaja la letrada.

Contrato con Koldo

OKDIARIO rechaza de plano esa versión. El 30 de octubre, este periódico desveló un contrato de colaboración mercantil fechado en Madrid el 26 de noviembre de 2025 entre Dos Mil Palabras y el ex asesor de Ábalos, cuyo objeto, según el medio, es la cesión de derechos para contenidos periodísticos y audiovisuales.

En su exposición de motivos, el documento recoge que OKDIARIO «está interesada en contar con su colaboración personal y derechos para la realización de series, docuseries, podcast, informaciones, biopics y cualquier producto audiovisual y escrito».

La cláusula primera fija de forma expresa la «colaboración en exclusiva para la realización de un libro y una docuserie». El periódico ha subrayado que el acuerdo «no guarda relación alguna» con la defensa de Koldo ante los tribunales.

El contrato obliga además a Koldo García a respaldar con pruebas lo que contó, con nombres, empresas y cantidades, y lo hace responsable de la exactitud de los materiales.

Además, precisamente el jueves de esa semana, OKDIARIO publicó fotografías de una comida entre De la Hoz; el director de eldiario.es, Ignacio Escolar; y su director adjunto, José Manuel Romero. La reunión se produjo a las 14:35 horas en el hotel Intelier Palacio San Martín, a pocos metros de la Puerta del Sol, y se prolongó durante una hora.

Con la decisión de Pedraz, la Audiencia Nacional deja fuera del foco judicial a la editora de OKDIARIO y mantiene el pulso sobre la abogada socialista imputada.