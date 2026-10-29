Escolar admite que almorzó con la abogada imputada de Koldo y que OKDIARIO pagó por «una información y una entrevista»

Ignacio Escolar ha reconocido que comió este jueves con Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García imputada en el caso Leire, en un restaurante de un hotel próximo a la redacción de eldiario.es. El director del digital lo ha admitido en un artículo publicado después de que OKDIARIO captara el encuentro, en el que también participó el director adjunto del medio, José Manuel Romero y el redactor de Tribunales, Javier Lillo. Y sugiere que el periódico de Inda ha pagado «por información y entrevistas».

Escolar presenta la cita como una reunión con una fuente y asegura que fue «improvisada» y organizada por Romero «tras conocerse esta mañana» la información sobre los pagos de la editora de OKDIARIO, publicada de forma simultánea por El País, la Cadena SER y eldiario.es a partir de unas facturas con conceptos falseados que la propia De la Hoz había aportado al juzgado. Según su relato, el objetivo era «recabar la versión» de la abogada.

El director de eldiario.es admite que el encuentro fue una comida en toda regla. «Quedamos a comer el menú del día», escribe. Detalla que a la mesa se sentó también un periodista de la sección de Tribunales, que él llegó el último, «pasadas las 15:00, porque venía de la tele», y que se despidieron en el restaurante a las 16:44, hora que asegura conocer porque conserva el ticket de la comida, que pagó él.

Buena parte del artículo de Escolar está dedicado a quejarse de que fue fotografiado. Relata que, a la salida, un hombre se les acercó en la calle, les mostró un móvil con el logo de OKDIARIO y les dijo que había estado haciéndoles fotos para Eduardo Inda. Escolar añade que minutos después, a las 16:58, recibió un whatsapp del director de OKDIARIO con un único texto: «Jojo».

Tanto Escolar como De la Hoz califican lo ocurrido de intento de intimidación. Según el director de eldiario.es, la abogada ha anunciado que presentará una denuncia, y su periódico está estudiando la posibilidad con sus abogados. Finalmente, Escolar aprovecha el texto para cargar contra OKDIARIO y sostiene que su periódico nunca paga a sus fuentes «ni por información ni por las entrevistas».