Un centenar de proetarras ha amenazado este martes a la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, y al candidato por esta provincia, Jon Echeverría, al grito de «¡fascistas!» en un mitin en Andoain (Guipúzcoa), el municipio en el que ETA asesinó al policía Joseba Pagazaurtundúa hace 23 años.

La kale borroka pretendía reventar el acto con insultos y abucheos. Sin embargo, desde el PP les han plantado cara advirtiendo que no van a dar «ni un paso atrás» y que seguirán haciendo campaña en Guipúzcoa. Y han seguido adelante con su mitin ejerciendo el derecho pedir el voto a los compatriotas dónde y cómo les dé la gana,

«Vosotros sois los fascistas», ha replicado Jon Echeverría a la jauría de proetarras que ha intentado amedrentarlos entre gritos, por ejemplo, de «ven sin todo esto». Ante el hostigamiento que sufre el joven candidato vasco, de 22 años, en redes sociales corre como la pólvora desde el primer ataque que recibió el hashtag «Jonsinmiedo», en su apoyo.

Por su parte, Ester Muñoz ha destacado, entre pitidos y abucheos, que el próximo 29-N en Guipúzcoa, y también en toda España, «hay que elegir entre democracia o barbarie». «Los cachorros de Bildu nos pueden gritar, increpar o abuchear, pero no nos van a callar jamás. Frente a su violencia, nuestros valores», ha subrayado la popular, al grito de «¡a por todas!».

En su intervención, Muñoz también ha señalado que «Bildu es un partido que va por las televisiones y las tertulias hablando de ecologismo, de feminismo, pero en realidad Bildu es esto: son estas voces, estos gritos, y esta agresividad». Y ha llamado a «todos los demócratas, sean de izquierdas o de derechas, que no les guste esto, que no quieran esto en sus casas, en sus pueblos, y en sus ciudades» a que voten al PP.

Agredidos en Hernani

La kale borroka lleva toda la campaña para las elecciones generales del 29-N acosando a Jon Echeverría y al PP vasco. «Esta violencia la sufrimos por ser del PP en el País Vasco», denuncia el candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa.

El pasado 14 de noviembre, los proetarras llegaron incluso a reventarle un acto en Hernani. En aquella ocasión, una turba de violentos antisistema lanzó cohetes, piedras, huevos y botellas a los participantes y agredió a los asistentes, como informó en primicia OKDIARIO.

«Ésta es la libertad que se sigue respirando en el País Vasco con los socios nazis de Pedro Sánchez», denunciaron los ciudadanos en redes sociales, compartiendo vídeos del brutal ataque con el que la kale borroka sembró nuevamente el caos en las calles.

Los agentes que intervinieron quedaron totalmente desbordados ante la turba de radicales, ya que sólo fueron desplegados seis ertzaintzas para hacer frente a los 200 cachorros de Arnaldo Otegi –líder de Bildu y socio de Pedro Sánchez– que protagonizaron el ataque. Los representantes y participantes del PP tuvieron que ser evacuados en un vehículo policial de paisano, bajo protección de la Ertzaintza.

Aquella misma semana, unos días antes, los proetarras también agredieron a dos jóvenes de Nuevas generaciones en Baracaldo.

«Van listos si creen que nos dan miedo», dejó claro el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el ataque en Hernani y denunciando también el de Baracaldo en un mitin en Santander. «No vais a expulsar de las calles a nadie», declaró Feijóo, anunciando que haría campaña en Guipúzcoa con Jon y que el PP seguirá «de frente, con todas las ganas de ganar también a los socios de Sánchez». «Vamos a conseguirlo y, además, con escaño en Guipúzcoa», sentenció.

Feijóo se plantó el pasado martes en Guipúzcoa junto a Jon, para dar un mitin con él. Un acto en el que también recibieron gritos y abucheos de los proetarras. En aquel mitin, Echeverría denunció que las Juventudes de Bildu en Eibar habían publicado en redes sociales un cartel con Feijóo y él «asesinados, con las cabezas dadas la vuelta y los ojos ensangrentados».

«Esto es Bildu, los herederos de ETA, los que llevan a tres etarras condenados en sus listas en estas elecciones generales. Los socios preferentes de Pedro Sánchez, aquellos que no condenan el terrorismo de ETA y que instigan y, cuando no, ejercen la violencia», declaró el candidato del PP en las elecciones generales en Guipúzcoa.

«Frente a eso, les vamos a decir que vamos a seguir, que no les tenemos miedo a los encapuchados ni a los que nos apedrean. Vamos a seguir recorriendo toda Guipúzcoa con más ganas si cabe», concluyó. Y eso está haciendo frente a los episodios antidemocráticos sufridos.

Feijóo destaca que «los chavales que fueron golpeados en Baracaldo en la sede del Partido Popular» y Jon Echeverría son «el ejemplo de la libertad y el ejemplo de un partido democrático».

Este martes, la ciudadanía también se está volcando con Jon Echeverría ante este último ataque.

Una muestra:

#JonSinMiedo Te digo, quien amenaza y apela a la violencia tiene muchos miedos y complejos Ojalá logres el curul @Jon_Echeverria_ — Cesar Gabriel Guevara de Roudneff (@guevaracesarg) November 24, 2026

@Jon_Echeverria_ Sigue #JonSinMiedo que eres grande chaval!! — M E P H I S (@MEPH64) November 24, 2026