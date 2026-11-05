Ábalos pide al Constitucional que anule su condena y suspenda su cumplimiento en prisión

José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que expone ocho motivos para anular la sentencia a 24 años de cárcel por el cobro de mordidas a cambio de contratos públicos y pide suspender la condena mientras la corte de garantías decide.

Ábalos sostiene en el recurso que su condena se basó de manera determinante en la declaración incriminatoria del empresario Víctor de Aldama, a quien se aplicó una atenuante muy cualificada y la suspensión de las penas de prisión. La defensa del que fuera secretario de Organización del PSOE con Pedro Sánchez alega que no existen datos objetivos e independientes que corroboren la versión de Aldama sobre los supuestos pagos, propiedades, viajes, organización criminal o tráfico de influencias.

El empresario Víctor de Aldama no entrará en la cárcel después de que el Supremo suspendiera la pena impuesta de 4 años y medio de prisión a condición de que no cometa otro delito, que presente un informe semestral de actividades y haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

En el mismo recurso, Ábalos, que se encuentra en prisión desde el 27 de noviembre de 2025, denuncia la ausencia de motivación al imponer penas que suman 24 años y 3 meses de prisión y sostiene que, aunque se ordenó fijar las penas en la mitad inferior, la sentencia aplicó el máximo de inhabilitación por cohecho continuado y el máximo de prisión por tráfico de influencias, recurriendo como único criterio a la condición de ministro, lo que supone valorar indebidamente una condición de autoridad que ya está integrada en los tipos penales.

La defensa del ex ministro de Transportes esgrime que el Tribunal Supremo no era el competente para enjuiciarle, ya que renunció a su escaño de diputado antes de fijarse la fecha de juicio. En esta línea, recuerda, en el recurso presentado, que los magistrados del Alto Tribunal justificaron que el procedimiento continuara en dicho órgano en virtud de un acuerdo adoptado por la Sala de lo Penal en 2014 que establecía que, en causas con aforados, la competencia de este órgano se fijaba en el momento de dictarse auto de apertura de juicio oral.

El recurso reprocha que esta decisión le ha impedido recurrir su condena ante instancias superiores. Por último, Ábalos aduce también falta de imparcialidad del Supremo y recuerda que recusó a cinco de los siete magistrados del tribunal.