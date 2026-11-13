Aldama admite que pagaba 12.500 euros al mes por la casa de Corvillo en Córdoba: lo mismo que un chalet de lujo en La Moraleja o La Finca

Víctor de Aldama fue a la televisión a desmentir a OKDIARIO y terminó poniendo precio a su generosidad con Cristian Corvillo. En El Programa de Ana Rosa, el comisionista del caso Koldo mostró el contrato de la vivienda de Córdoba en la que reside el militante socialista y desgranó sus condiciones: «Se paga una prima de 100.000 euros, no una prima de 5.000 ni de 2.000, de 100.000 euros, y se pagan unas mensualidades de 12.500 durante un año, que son 150.000 euros».

Doce mil quinientos euros al mes por un chalet en Córdoba. Es la renta que se paga en las urbanizaciones más exclusivas de España. En La Moraleja se ofrece una vivienda unifamiliar de 520 metros cuadrados, reformada en 2023, con piscina y terraza, por 11.500 euros mensuales, y una villa a la venta por 3,6 millones de euros se alquila por 12.000 euros al mes. En La Finca de Pozuelo de Alarcón, los alquileres de chalets que recogen los portales inmobiliarios van de los 13.000 a los 35.000 euros mensuales.

Diez veces el precio de Córdoba

En Córdoba, esa cifra no tiene ninguna correspondencia con el mercado. Según Idealista, el alquiler en la capital cordobesa se situaba en junio de 2026 en 9,5 euros por metro cuadrado. Ni siquiera en sus zonas más exclusivas se acerca: un chalet en El Brillante con 599 metros construidos, una parcela de 1.283 metros, jardín y piscina se alquila por 1.450 euros al mes.

Tampoco cuadra con la fórmula que Aldama asegura haber utilizado. En la provincia se ofertan chalets en alquiler con opción de compra por 320.000 euros, con una entrada de 32.000 euros y cuotas de 1.000 euros mensuales durante tres años. Frente a eso, el contrato de Aldama triplicaba la entrada y multiplicaba por 12 la mensualidad.

El propio empresario fijó el valor de la casa en 620.000 euros de mercado y aseguró que la conseguía por 390.000. Con sus cifras, en un sólo año habría pagado 250.000 euros, casi dos tercios del precio pactado, sin llegar a ser propietario. La UCO cifra lo abonado entre el 28 de diciembre de 2022 y el 15 de diciembre de 2023 en al menos 220.498 euros, a través de Atmosferaudaz Unipessoal Lda, una sociedad portuguesa vinculada a Aldama. El propio empresario mencionó esa sociedad en el plató al explicar que le habían bloqueado las cuentas.

«En vez de pedirte comisión»

Aldama sostuvo que se trataba de una inversión: a Corvillo le iban a desahuciar y él vio una oportunidad. Pero su relato de cómo se cerró el acuerdo apunta en otra dirección. Según explicó, fue el socialista quien le planteó las condiciones: «Víctor, lo único que te pido es, en vez de pedirte comisión cuando se venda la casa, es, hasta que se venda, vivir dentro de la casa». A la pregunta de Ana Rosa Quintana sobre dónde vivía Corvillo, respondió sin rodeos: «En esta casa».

Es decir, el propio Aldama describe el uso de la vivienda como una compensación a Corvillo. Para la UCO, esa casa «podría constituir una contraprestación en especie». Los investigadores se apoyan en las conversaciones entre ambos mantenidas entre el 22 de noviembre de 2022 y el 30 de enero de 2023, de las que se desprende que la cesión estaría ligada a la participación de Corvillo «en las actividades de la organización criminal investigada».