Aldama también le dio un coche al hermano de Corvillo: conducía un Touareg sin que conste pago alguno

Rubén Corvillo, hermano del ex chófer de Pedro Sánchez detenido la semana pasada en Córdoba, «habría comprado» a Víctor de Aldama un Volkswagen Touareg 5.0 TDI que el comisionista había adquirido antes a un desguace. El todoterreno figura hoy a nombre de Corvillo Energy SL, la sociedad que administra Rubén, pero la UCO no ha encontrado ni el contrato de venta ni ningún pago que acredite la operación.

Así consta en un informe de la Guardia Civil que analiza las «vinculaciones de Aldama-Corvillo». Según los agentes, Aldama lo habría adquirido «en un lote de varios vehículos a Desguaces Latorre SL».

El vehículo, con matrícula 0199D**, está «titulado en la actualidad por la mercantil Corvillo Energy SL (administrada por Rubén Jonás Corvillo)».

La UCO, sin embargo, deja constancia de un vacío: «No obstante, no se ha localizado el contrato de venta del reseñado vehículo, ni movimiento bancario alguno que certifique la misma».

Los investigadores han revisado incluso las facturas. La matrícula aparece bien escrita en la factura SUB205 de Desguaces La Torre, pero en la F/20-00318 de International Auction Group SL figura con una errata que ha hecho la labor investigadora aún más dura.

Touareg de Aldama

El todoterreno se suma a una serie de vínculos societarios entre los hermanos Corvillo y el comisionista. El más relevante para Rubén se produjo el 12 de mayo de 2022.

Ese día, según la UCO, Corvillo Energy «habría adquirido participaciones de MTM 180», la sociedad de Aldama. También entró en Fertinvest Consulting.

Ese mismo día, y ante el mismo notario, Rubén Corvillo se incorporó además a Medictrading Consulting Group SL. No era una sociedad cualquiera.

El informe de la UCO 211/2024, de 8 de octubre de 2024, precisa que Fertinvest «fundó junto con MTM 180 Capital, administrada por Aldama, dos sociedades MEDICTRADING y Global Statos». Ambas se constituyeron el 5 de noviembre de 2020.

MTM 180 ha sido uno de los dos vehículos a través de los cuales Aldama cobró sus comisiones por la venta de mascarillas. Según ese informe, el empresario «habría recibido un total de 6.676.046,08 euros, es decir, aproximadamente un 13% del total de los fondos públicos adjudicados».

Corvillo Energy

La sociedad de Rubén Corvillo aparece también en procedimientos ajenos al caso Koldo. En el concurso de acreedores del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba consta una facturación de 175.450 euros a Salamanca Fuel Center.

Corvillo Energy ha aparecido además tras el aval de 25.000 euros de una concesión hotelera en San Roque (Cádiz), según la transferencia.

Rubén Corvillo fue concejal del PSOE en Villalobos (Zamora) en el mandato iniciado en 2019. Su hermano Cristian forma parte de la ejecutiva socialista de Córdoba.

La relación de Cristian con Aldama está más documentada. La UCO lo describe como «muy próximo a Aldama y Koldo-Ábalos» y asegura haber detectado que «se encontraría bajo las órdenes de Aldama en distintos negocios y asuntos».

El mismo informe le atribuye correos de 18 de marzo de 2020 a Aldama «adjuntando certificados de equipos de protección individual». En la hoja de cálculo «Mascarillas», creada por Aldama el 26 de marzo de 2020, la UCO vincula la entrada «Cristian 100.000» con «fondos destinados a Corvillo».

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 22 de junio de 2026, ha extendido esa alusión a los dos hermanos y a Corvillo Energy. Advirtió, no obstante, que de la entrega de esas cantidades no existe corroboración alguna.

El pasado 5 de noviembre, la UCO detuvo a Cristian Corvillo en Córdoba, en una nueva pieza secreta abierta por el juez Ismael Moreno. En septiembre, ambos hermanos habían declarado ante el juez que sus negocios con Aldama nunca llegaron a materializarse.

En un sumario que ha reconstruido al céntimo transferencias, facturas y hasta una errata en una matrícula, un todoterreno ha cambiado de manos sin dejar rastro contable. Mientras no aparezcan el contrato o el pago, cómo pasó de Aldama a los Corvillo seguirá siendo un arcano.