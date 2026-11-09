La UCO de la Guardia Civil ha detenido este jueves en Córdoba a Cristian Corvillo, empresario y militante socialista que fue chófer de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017. Un informe de la propia UCO, fechado el 30 de noviembre de 2023, recoge que Corvillo Energy SL, sociedad de su hermano Rubén, habría adquirido en mayo de 2022 participaciones de MTM 180 Capital SL, la mercantil de Víctor de Aldama que cobró 3,3 millones de euros de los contratos de mascarillas investigados.

La operación forma parte de una nueva pieza separada y secreta del caso Koldo, abierta esta semana por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Los agentes han arrestado a seis personas en total, y la jornada ha incluido además registros en Adif y en la vivienda del exministro José Luis Ábalos en Valencia. Se han detenido también a varios empresarios y a la novia del ex ministro.

El oficio de la UCO de 2023, al que ha tenido acceso OKDIARIO, detalla que el 12 de mayo de 2022 Corvillo Energy, sociedad “titulada por Rubén Jonás Corvillo Aguilar”, habría entrado en el accionariado de MTM 180 Capital, la empresa de Aldama.

Los investigadores subrayan que se trata de la sociedad que Aldama empleó para suscribir contratos con Soluciones de Gestión y “a través de la cual percibió 3,3 millones de euros procedentes de las adjudicaciones investigadas”.

Ese mismo día, y ante el mismo notario, Rubén Corvillo habría entrado también en Medictrading Consulting Group SL, empresa fundada el 5 de noviembre de 2020 por Aldama y sus socios César Moreno, Ignacio Díaz Tapia y Javier Serrano, llamados «los cuatro mosqueteros» en un grupo de mensajería.

Red de Aldama

El informe ha documentado que esa entrada en las sociedades no fue un hecho aislado. Diez días antes de las firmas, Aldama y Cristian Corvillo se habrían alojado en el mismo hotel de Málaga, donde coincidieron con Serrano y Tapia.

Al día siguiente, según la UCO, los dos hermanos viajaron a Madrid. Para los agentes, esos hospedajes vinculan también a Cristian con Aldama y “plantean la posibilidad de que fuera conocedor de estas relaciones comerciales”.

Además, unos meses antes, el 9 de febrero de 2022, Grupo de Proyectos Integrales y Servicios Profesionales, empresa creada por Rubén Corvillo y Santiago Barrera, habría adquirido junto a Global Stratos Investment, sociedad de Aldama, participaciones de cuatro mercantiles.

El documento policial recoge, además, una conversación intervenida el 23 de octubre de 2023 en la que una empleada de Aldama explica que los impuestos de una vivienda de 2 millones en La Moraleja los debe pagar “Corvillo”, sin precisar a qué hermano se refiere.

Esa red no se ha limitado a los despachos. La sociedad de Rubén Corvillo fue la que pagó el aval para que Aldama consiguiera la concesión de dos edificios municipales en San Roque (Cádiz) durante 40 años, bloques destinados a servicios hoteleros.

Antecedentes del ‘caso Koldo’

La investigación que arrancó con ocho contratos de material sanitario que Soluciones de Gestión obtuvo en 2020, por procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia, alcanza nuevos niveles.

El rastro del dinero quedó fijado en el informe: de los 700.000 euros que Soluciones de Gestión transfirió el 11 de junio de 2020 a Deluxe Fortune, otra sociedad de Aldama, 295.000 pasaron a MTM 180 Capital. Ese mismo día, MTM 180 pagó 112.030 euros a un concesionario por un Ferrari F12.

Al inicio del caso Koldo, UCO ya identificó en 2023 “la conexión indirecta” entre Koldo García y Aldama “a través de los hermanos Corvillo Aguilar”. Cristian habría coincidido con el asesor de Ábalos en hoteles de Torremolinos, Jaén y Sevilla entre octubre de 2019 y junio de 2021, fechas en las que el ministro se encontraba en esas ciudades.

El informe describe a Cristian como miembro de la ejecutiva del PSOE en Córdoba y a Rubén como concejal socialista en Villalobos (Zamora). Pedro Sánchez le agradeció su labor silenciosa.

Los Corvillo ya habían pasado por la Audiencia Nacional. En septiembre, ambos declararon como testigos en el caso hidrocarburos, donde reconocieron que trataron de impulsar negocios con Aldama, aunque aseguraron que ninguno llegó a materializarse.

En esa comparecencia, Cristian admitió haber participado en la compra de una vivienda en La Alcaidesa para Jose Luis Ábalos, pero sostuvo que desconocía que el cliente final fuera el exministro. Según las comunicaciones intervenidas, Aldama le remitió el anuncio de ese inmueble el 24 de enero de 2021 y él dio su aprobación.

Tres años después de que la UCO dibujara aquel mapa de hoteles y sociedades, se complica el futuro para el ex chófer de Sánchez. La pieza sigue bajo secreto, y será el juez quien determine si lo que han encontrado es delito o no.