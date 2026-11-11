Corvillo llevó a Carmen Calvo en su coche, ofreció su casa a Sánchez en las primarias y apoyó a Ábalos tras su destitución

Cristian Corvillo, el militante socialista de Córdoba investigado por sus relaciones con Víctor de Aldama, no era un simple afiliado de base. Según ha podido saber OKDIARIO, Corvillo llevó en su coche a Carmen Calvo y a José Luis Ábalos, ofreció su casa a Pedro Sánchez para que durmiera en ella durante la campaña de las primarias y fue uno de los pocos que siguieron al lado del ex ministro de Transportes tras su destitución.

En aquella campaña, Sánchez recorría España sin el aparato del partido y dormía con frecuencia en casas de militantes. Cuando el candidato visitó Córdoba, Corvillo le ofreció la suya. Sánchez no llegó a pernoctar en la ciudad. Corvillo fue además uno de los organizadores del acto de Sánchez en Córdoba, en plena hegemonía del susanismo en Andalucía, y el propio candidato le dio las gracias públicamente, como ya publicó este periódico.

El PSOE ha intentado rebajar el papel de Corvillo, pero tuvo que admitir que no podía descartar que Sánchez hubiera viajado alguna vez en su coche durante las primarias.

Por su coche pasaron otros nombres de primera línea. Entre ellos, Carmen Calvo, que acabaría siendo vicepresidenta del Gobierno, y José Luis Ábalos. La relación con el ex ministro no se rompió con su caída: cuando Sánchez lo destituyó, Corvillo estuvo entre los pocos que no le dieron la espalda, algo que el propio Ábalos reconoció públicamente en redes sociales.

Esa cercanía con el entorno de Transportes le abrió también las puertas de Ferraz. Corvillo estuvo en la sede socialista la noche electoral y aparece en las imágenes junto a Víctor de Aldama, el comisionista que ha confesado en el caso mascarillas. Después asistió a la fiesta organizada por el partido para celebrar los resultados.

Nada de eso encaja con lo que dijo Pedro Sánchez el pasado jueves. Horas después de que la UCO detuviera a Corvillo en Córdoba, el presidente del Gobierno se desmarcó en la rueda de prensa de clausura de la XXX Cumbre Iberoamericana: «Ninguna de estas personas tiene nada que ver conmigo». Restó además importancia a la operación con el argumento de que no había nada nuevo, porque el caso llevaba años investigándose.

El PSOE de Córdoba remató la maniobra con un comunicado en el que reducía a Corvillo a un simple «militante de base». Es la misma fórmula que Sánchez ya utilizó con Koldo, con Leire Díez y con Santos Cerdán: renegar de quienes estuvieron a su lado en cuanto los investiga la Guardia Civil. Pero el «nada que ver» no resiste los hechos. Corvillo fue uno de los organizadores de su acto en Córdoba en las primarias de 2017, el propio Sánchez le dio las gracias desde el escenario y le ofreció su casa para dormir cuando recorría España sin el apoyo del aparato.