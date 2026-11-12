Feijóo promete una «auditoría del saqueo» para saber quién se llevó «el dinero de los trenes»

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que encargará una «auditoría del saqueo» para saber quién se llevó el «dinero de los trenes», de la «seguridad ciudadana», de la «vivienda asequible» o de la «sanidad».

Así lo ha asegurado en un mitin en Badalona (Cataluña) ante 3.500 personas en el Polideportivo Municipal de Llefià, donde le han precedido en la palabra el líder del PP en esta comunidad, Alejandro Fernández, y el alcalde de la ciudad y cabeza de lista al Congreso por la circunscripción de Barcelona, Xavier García Albiol.

«Yo vengo a ofrecer algo tan elemental como un Gobierno que no robe, que diga la verdad, ese es el cambio necesario, y pido que empezemos juntos ese cambio el 29 de noviembre», ha enfatizado el jefe de la oposición en el inicio de la carrera final hacia las generales, justo antes de la tradicional pegada de carteles y el arranque oficial de la campaña a medianoche.

«Vamos a poner soluciones», ha proseguido Feijóo, garantizando que si llega a la Moncloa, bajo su mandato, «el dinero estará en los trenes, en las vías, en los hospitales, blindando las pensiones de los mayores, en el bolsillo de la gente», ha incidido.

«Haremos una auditoría del saqueo para saber a dónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado. Haremos una auditoría de la decencia para saber por qué no funcionan los trenes, por qué no se han hecho las obras, por qué no se ha construido vivienda y por qué los españoles pagamos más y recibimos menos», ha apuntado.

«España le cobra a los españoles más impuestos que nunca y acumula más deuda que nunca, y ha recibido más fondos europeos que nunca. Y los ciudadanos reciben menos que nunca», ha criticado Feijóo.

«¿Dónde está el dinero de los españoles?», se ha preguntado, anunciando que si gobierna, se sabrá «adónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado».

Junto a ello, Feijóo ha expuesto que el cambio es un compromiso con quienes no llegan a fin de mes, con quienes no pueden pagar una vivienda, reciben peores servicios o temen salir a la calle. «Lo haremos por los que han sido engañados y robados estos años. Por los que cogen el tren. Por Urda. Por Adamuz. Por Gélida. Por Ceuta. Por Cataluña. Por España», ha proclamado.

Inmigración irregular

Por su parte, García Albiol ha exigido a Pedro Sánchez que «pare el reparto de inmigrantes irregulares en Cataluña». El candidato popular ha denunciado, tras comprobarlo él mismo en Lloret de Mar, que el Ejecutivo socialcomunista «se está dedicando a enviar a inmigrantes en situación irregular a distintos puntos de Cataluña, en aviones fletados desde Canarias a Barcelona.

«En Cataluña no queremos inmigración irregular, no queremos que el Gobierno de España les ofrezca hoteles de tres estrellas con la pensión pagada. En Cataluña queremos que la inmigración entre de manera regular y los que vienen, que vengan a trabajar», ha aseverado el alcalde de Badalona.

Previamente, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, también se ha referido a la inmigración irregular y a la inacción del Gobierno de Sánchez. «España no merece que invadan nuestro territorio y humillen a los ceutíes, no merece haberse convertido en paraíso de okupas y delincuentes internacionales, no merece el peor sistema educativo de Europa, no merece que la paralicen en huelgas políticas», ha resaltado.

«España y los españoles, lo que merecemos es progreso, seguridad, libertad, orden, unidad, esperanza y la sensación única de formar parte de la mejor nación del mundo», ha sentenciado.