Un venezolano que vive en España lo deja claro: «Las políticas que está aplicando Pedro Sánchez aquí son las mismas que en Venezuela»

La experiencia de quienes han vivido de primera mano la crisis venezolana aporta una perspectiva diferente al debate político en España. Es el caso de un venezolano que lleva seis años residiendo en nuestro país y que ha expresado su preocupación por algunas de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que le recuerdan a las que se aplicaron durante la etapa de Hugo Chávez.

Sus palabras ponen sobre la mesa un debate sobre las ayudas públicas, la economía, la gestión de los servicios públicos y las consecuencias que ciertas decisiones políticas pueden tener a largo plazo.

La opinión de un venezolano sobre la gestión de Pedro Sánchez

#España #Venezuela #Actualidad #VerdaPura ♬ sonido original – verda.pura1 @verda.pura1 ⁉️🚨 UN VENEZOLANO CARGA CONTRA LA GESTIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ EN ESPAÑA Y RECLAMA UN CAMBIO DE GOBIERNO: “LOS ESPAÑOLES ESTÁN ABANDONADOS”. 🚨⁉️ 🇻🇪🇪🇸 Un ciudadano venezolano expresa públicamente su opinión sobre la situación política española y lanza duras críticas contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. 🗣️ Durante su intervención asegura que muchos ciudadanos se sienten abandonados y defiende que España necesita un cambio político, comparando además su experiencia y perspectiva como venezolano con algunos de los debates que existen actualmente en nuestro país. 📹 Sus palabras han generado reacciones entre quienes comparten su diagnóstico sobre España y quienes defienden las políticas impulsadas por el actual Gobierno. ⚠️ Se trata de las opiniones y valoraciones políticas expresadas por el protagonista del vídeo. Las afirmaciones concretas que realice sobre la gestión del Gobierno deben contrastarse individualmente. ❓¿Crees que España necesita un cambio de Gobierno? 👍 SÍ 😡 NO 👇 Déjame tu opinión en comentarios. 📲 Comenta “TELEGRAM” y te enviaré el acceso a nuestro canal. 🚨 Comenta “AVISOS” para acceder al Centro de Avisos Vecinales. #PedroSánchez

«Me siento muy identificado porque, prácticamente, todas las políticas que está aplicando Pedro Sánchez aquí son las mismas que aplicó Hugo Chávez Frías en Venezuela: regalar tanto, dar ayudas, subvenciones a los inmigrantes y todo ese tipo de cosas. También está el tema de amañar las elecciones, porque, desde 2013, en Venezuela se amañan elecciones, y todo eso está ocurriendo aquí.

Lo que no quiero es que los españoles sufran lo mismo que sufrí yo en Venezuela: pobreza, delincuencia y enfermedades de mis familiares, como la de mi madre, por culpa de ese tipo de políticas. Allí los hospitales no servían, los transportes tampoco funcionaban y todo subía de precio. Chávez aumentó el salario mínimo mil veces, pero, obviamente, también subían los impuestos y los precios de todo. Después decía que la culpa de todo era de la extrema derecha, de Estados Unidos y de todo ese tipo de cosas. Lo único que no quiero es que eso pase ahora mismo aquí. Por eso me siento identificado con este país, en el que llevo seis años viviendo y donde vivo lo mismo que viven ustedes».

Elecciones del 29-N

Según la encuesta de Data10 para Okdiario, los escándalos que afectan al Gobierno podrían pasar factura a la izquierda y favorecer una mayoría absoluta de PP y Vox. Alberto Núñez Feijóo se situaría como vencedor de los comicios con 139 diputados. Para alcanzar la mayoría, necesitaría sumar los 64 escaños que obtendría Vox, lo que permitiría a ambas formaciones alcanzar los 203 diputados y formar un Gobierno de coalición con una mayoría histórica.

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado el lema «El cambio necesario» para la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La campaña arrancará oficialmente el jueves 12 de noviembre con un acto en Badalona (Barcelona).

Tras el anuncio de la convocatoria electoral por parte del presidente del Gobierno, el PP colocó una gran lona en la fachada de su sede nacional con el mensaje «Por fin». Ahora, la formación ha desvelado el eslogan que utilizará durante los 15 días oficiales de campaña: «El cambio necesario». Durante un encuentro informativo celebrado en la sede nacional del partido, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que el 29 de noviembre los españoles deberán tomar una «decisión histórica» en las urnas: elegir entre otros cuatro años de Gobierno de Pedro Sánchez y sus políticas o apostar por la alternativa que plantea el Partido Popular bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.

Tras el cierre de los colegios electorales el 29 de noviembre, comenzará el recuento de votos y el Ministerio del Interior ofrecerá los resultados provisionales durante la noche electoral. Sin embargo, el escrutinio definitivo llegará el 4 de diciembre, cuando las Juntas Electorales Provinciales revisen las actas e incorporen los votos de los españoles residentes en el extranjero. Este proceso deberá finalizar como máximo el 7 de diciembre. Posteriormente, el 23 de diciembre, a las 10:00 horas, se constituirán el Congreso y el Senado, paso previo a las consultas del rey para la investidura.