El PSOE lleva a su programa electoral el contrato indefinido de alquiler que exigían los acampados y tumbó el Congreso

El PSOE de Pedro Sánchez ha decidido incluir en su programa electoral el contrato indefinido de alquiler. Esta medida, contenida en la parte del decreto Maricarmen que no ha logrado aprobar el Gobierno de Sánchez ni ante el Pleno del Congreso ni ante la Diputación Permanente, es una de las exigencias más emblemáticas de los acampados en Sol.

Los socialistas, que están ultimando los detalles de su programa electoral antes de su presentación oficial el próximo fin de semana, tienen decidido incluir así una medida que ni siquiera el PNV, socio fiel, que les ha acompañado durante toda la legislatura y con el que cogobiernan en el País Vasco, se ha avenido a suscribir.

El contrato indefinido de alquiler, que contempla además la indemnización al inquilino en caso de que el propietario decida extinguir el contrato, es una exigencia del Sindicato de Inquilinas, que promovió la acampada en la madrileña Puerta del Sol, así como en otras céntricas plazas de España.

Esta iniciativa, del Sindicato de Inquilinas, fue rápidamente aceptada por los socios en el Gobierno de Sánchez. Sumar presionó al PSOE para que se incluyese en las medidas que se defendieron ante el Congreso. Pero la parte socialista del Ejecutivo se resistía, con el argumento de que su inclusión provocaría el rechazo de la Cámara Baja.

Después de que los ministros de Sumar amenazasen con no presentarse al Consejo de Ministros el día que tenía que aprobarse el decreto Maricarmen, la formación que había liderado la ministra Yolanda Díaz logró, por fin, que el contrato indefinido del contrato de alquiler se incluyese entre las medidas, pero no tal como ellos pretendían.

Exigencia de Sumar

El decreto Maricarmen se dividió en dos partes, con la intención de que Junts aprobara el primero de los textos legislativos. En el segundo, condenado a ser derrotado y derogado ante el Pleno, se incluyó, precisamente, el contrato indefinido y la indemnización. Finalmente, con el voto en contra de Junts, ninguno de los dos decretos logró ser aprobado.

Esa derrota provocó la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones que se celebrarán el próximo 29 de noviembre. Pero ya con las Cortes disueltas, el Gobierno aprobó de nuevo los dos decretos, con la idea de aprobar el primero en la Diputación Permanente, donde salió adelante el primero de ellos, con un voto de diferencia a favor.

En el segundo, tumbado por la Diputación Permanente el pasado 12 de octubre, se recogía el contrato indefinido y la indemnización de los propietarios que extingan un contrato indefinido al inquilino.

Ese texto, con algunas adaptaciones de última hora, no ha vivido aún su última peripecia, ya que los socialistas, que lo han ido incluyendo hasta la fecha para callar la boca de sus socios de Sumar, pero con la certeza de que no iba a ser aprobado por el Parlamento, ni por buena parte de quienes le han prestado su apoyo durante esta última legislatura, vuelven a echar mano del contrato indefinido, esta vez en su programa electoral, en un momento en el que, según la mayoría de encuestas conocidas, las posibilidades que tienen de lograr revalidar el Gobierno son más bien irrisorias.