Corvillo tras la reunión con Sánchez en 2023: «Me habló de mi mujer, de la tarta que le hizo en su cumple»

Esa relación es tal que Corvillo y Sánchez habrían mantenido una reunión, de 35 minutos, aprovechando un mitin del socialista en Córdoba, el 20 de abril de 2023. El presidente del Gobierno se desplazó ese día a la ciudad andaluza para participar en un mitin junto al candidato socialista a la alcaldía, Antonio Hurtado.

«Mañana viene el presidente a Córdoba y tengo reunión privada con él, me ha llamado Óscar López», rezaba el mensaje remitido por Corvillo a Aldama. Al día siguiente, escribió al empresario para informarle de cómo había ido el encuentro: «Con el presidente, de lujo».

El motivo de esa conversación, según la UCO habría sido «hablar del jefe, término utilizado para referirse a Ábalos». «Conversación lógicamente para hablar del jefe, en fin, todo perfecto», subrayó el ex chófer.

Tarta de cumpleaños

La reunión se produjo dos años después de la destitución de Ábalos como ministro de Transportes y apenas unos meses antes de las elecciones generales, celebradas en julio de ese año.

Aldama se interesó por cómo había ido el encuentro: «¿Y bien entonces?», le preguntó, a lo que Corvillo respondió: «Demasiado bien para mi gusto. Hablándome de mi mujer. De la tarta que le hizo en su cumple en fin yo que sé todo es raro», añadió.

El ex chófer de Sánchez añadió: «Que si con el tema del jefe se precipitó. Me ha dado a entender que le engañaron», en relación a la decisión de Sánchez sobre Ábalos.