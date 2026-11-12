Corvillo tras la reunión con Sánchez en 2023: «Me habló de mi mujer, de la tarta que le hizo en su cumple»
Ambos mantuvieron una reunión privada de 35 minutos en Córdoba, en abril de 2023
La UCO descubre una reunión de Corvillo con Sánchez ya como presidente: «Fue de lujo», según el ex chófer
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado la relación reciente entre Pedro Sánchez y Cristian Corvillo, quien fue su chófer durante las primarias del PSOE de 2017, y detenido la semana pasada por presunto amaño de contratos. La semana pasada, Sánchez fue preguntado por su relación con este empresario, asegurando que no tenía «nada que ver» con él.
En un informe, conocido este jueves y remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, la UCO detalla que se ha localizado «una conversación entre Corvillo y Aldama que resulta reveladora tanto del grado de vinculación de Corvillo con el PSOE, al referir mantener una interlocución directa con el secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como de su conocimiento de los asuntos relacionados con Ábalos, sobre los que trata directamente con él».
Esa relación es tal que Corvillo y Sánchez habrían mantenido una reunión, de 35 minutos, aprovechando un mitin del socialista en Córdoba, el 20 de abril de 2023. El presidente del Gobierno se desplazó ese día a la ciudad andaluza para participar en un mitin junto al candidato socialista a la alcaldía, Antonio Hurtado.
«Mañana viene el presidente a Córdoba y tengo reunión privada con él, me ha llamado Óscar López», rezaba el mensaje remitido por Corvillo a Aldama. Al día siguiente, escribió al empresario para informarle de cómo había ido el encuentro: «Con el presidente, de lujo».
El motivo de esa conversación, según la UCO habría sido «hablar del jefe, término utilizado para referirse a Ábalos». «Conversación lógicamente para hablar del jefe, en fin, todo perfecto», subrayó el ex chófer.
Tarta de cumpleaños
La reunión se produjo dos años después de la destitución de Ábalos como ministro de Transportes y apenas unos meses antes de las elecciones generales, celebradas en julio de ese año.
Aldama se interesó por cómo había ido el encuentro: «¿Y bien entonces?», le preguntó, a lo que Corvillo respondió: «Demasiado bien para mi gusto. Hablándome de mi mujer. De la tarta que le hizo en su cumple en fin yo que sé todo es raro», añadió.
El ex chófer de Sánchez añadió: «Que si con el tema del jefe se precipitó. Me ha dado a entender que le engañaron», en relación a la decisión de Sánchez sobre Ábalos.
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