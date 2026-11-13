El farmacéutico de Urda, sobre Pedro Sánchez: «El eslogan del presidente del Gobierno de ‘no todos somos iguales’ es muy acertado»

La misa funeral por las víctimas del trágico accidente ferroviario de Urda se celebró esta semana en la catedral de Toledo. Un acto al que, además de heridos en el siniestro y alrededor de 150 familiares de las víctimas mortales, asistieron los reyes, Alberto Núñez Feijóo, algunos ministros y varios líderes autonómicos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudió.

El líder del Ejecutivo ha dicho, en repetidas ocasiones, que no acude a este tipo de actos religiosos. Algo que no es cierto, teniendo en cuenta que ha asistido a varios. Tomás Gómez, ex secretario del PSOE en Madrid, sostiene que todo lo que hace Sánchez es puro «cálculo electoral» y que solo le importa su imagen. Mientras se celebraba la misa funeral, Sánchez se encontraba en Manresa grabando su entrevista con Jordi Wild.

El farmacéutico de Urda, también presente

Entre los asistentes estuvo también Antonio García, que no quiso perder la oportunidad de rendir homenaje a los fallecidos. El farmacéutico de Urda atendió a Susanna Griso en Espejo Público, que le preguntó cómo había vivido el funeral. «Nosotros actuamos primeramente como sanitarios y luego como psicólogos. Ayer tuvimos la suerte de celebrar un funeral, la verdad, muy sensible y extraordinario», respondió García.

El profesional sanitario manifestó que durante la misa pudieron celebrar dos cosas: la primera, la despedida con 69 velas al Cristo de Urda, que encabezó el acto, y la segunda, que pudieron dar el pésame y el apoyo a los familiares, lo cual les reconfortó profundamente: «Son 69 almas que el Señor las tiene ya en su seno».

La influencia divina y la vergüenza moral

«Además, celebramos otra cosa muy importante para mí, que son varios milagros que han ocurrido. ¿Qué es un milagro? Es una sucesión de hechos en que en la bondad de sus resultados no encuentras razonamiento alguno. Como creyente lo llamo milagro, pero para mí, el pasado día 28 hubo muchos milagros porque el Cristo de Urda no estaba muy lejos de allí», detalló el farmacéutico.

«Parece que Sánchez no quiere ser el presidente de todos los españoles»

A la cuestión de la ausencia de Sánchez, García no tuvo reparos en mostrar su enorme rechazo: «Lamentamos la ausencia de nuestro presidente del Gobierno, que parece ser que no quiere ser el presidente de todos los españoles; su eslogan de ‘no todos somos iguales’ es muy acertado».

El boticario quiso agradecer también su presencia a los Reyes de España, que se saltaron el protocolo y se acercaron a las víctimas para darles su apoyo institucional: «Consiguieron paliar ese dolor con la naturalidad y sencillez de los Reyes. Me dejaron cautivado la sencillez animando a las víctimas, una por una. Para mí fue fantástico. Todo fue una grandiosidad».