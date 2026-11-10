OPINIÓN

Indag «Sólo un ser diabólico como Pedro Sánchez da plantón al funeral y se va a grabar un podcast»

Ver vídeo

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha cargado contra Pedro Sánchez por su ausencia en la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, y por haber preferido, según ha dicho, grabar un podcast. «Estas son las categorías de menor a mayor de la maldad», ha afirmado en su vídeo, antes de calificar la decisión del presidente como «pura falta de humanidad, de empatía y de apoyo a las víctimas».

La ceremonia se ha celebrado este martes en la catedral de Toledo con el Gobierno representado por varios ministros, entre ellos Cuerpo, Robles y Marlaska. Está presidida por los Reyes, y no es un funeral de Estado, sino una misa oficiada por el arzobispo de Toledo.

Inda ha destacado que han acudido los Reyes, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, «que no tiene ninguna culpa de lo que ocurrió», los ministros y las autoridades, y que ha faltado el presidente del Gobierno. «¿Y dónde estaba Pedro Sánchez? Pues estaba grabando un podcast en Manresa», ha dicho.

El director de OKDIARIO ha hecho responsable a Sánchez de las muertes: lo ha señalado como «el responsable máximo de esa negligencia criminal del Ejecutivo que provocó las 69 muertes de Urda y las 46 de Adamuz». Y ha cerrado con sus palabras más duras: «Los que aún tenían dudas de lo miserable que es este personaje habrán despejado sus dudas en el día de hoy».

Lo último en Opinión

Últimas noticias