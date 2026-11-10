El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha cargado contra Pedro Sánchez por su ausencia en la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, y por haber preferido, según ha dicho, grabar un podcast. «Estas son las categorías de menor a mayor de la maldad», ha afirmado en su vídeo, antes de calificar la decisión del presidente como «pura falta de humanidad, de empatía y de apoyo a las víctimas».

La ceremonia se ha celebrado este martes en la catedral de Toledo con el Gobierno representado por varios ministros, entre ellos Cuerpo, Robles y Marlaska. Está presidida por los Reyes, y no es un funeral de Estado, sino una misa oficiada por el arzobispo de Toledo.

Inda ha destacado que han acudido los Reyes, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, «que no tiene ninguna culpa de lo que ocurrió», los ministros y las autoridades, y que ha faltado el presidente del Gobierno. «¿Y dónde estaba Pedro Sánchez? Pues estaba grabando un podcast en Manresa», ha dicho.

El director de OKDIARIO ha hecho responsable a Sánchez de las muertes: lo ha señalado como «el responsable máximo de esa negligencia criminal del Ejecutivo que provocó las 69 muertes de Urda y las 46 de Adamuz». Y ha cerrado con sus palabras más duras: «Los que aún tenían dudas de lo miserable que es este personaje habrán despejado sus dudas en el día de hoy».