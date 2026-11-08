Las primeras palabras de la novia de Ábalos tras el registro de su piso: «Pones cualquier cadena y parece que me han condenado»

Andrea de la Torre, novia de José Luis Ábalos, ha hablado con OKDIARIO después del registro de la casa del ex ministro de Fomento condenado a 24 años de prisión. «Hay que ir más despacio antes de culpar a nadie», ha explicado la pareja sentimental del que fue mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La novia de Ábalos ha lamentado «lo dura que ha sido la prensa» con ella después de la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La Benemérita irrumpió el jueves en la casa de Ábalos. Allí estaba su novia Andrea de la Torre, que vive en el piso desde que el ex ministro socialista entró en prisión. La joven alquiló su casa de Madrid y se trasladó hasta Valencia para vivir allí junto con las dos perras que tenía en común con Ábalos.

Andrea de la Torre se ha quejado de que no ha podido responder a las acusaciones mediáticas contra ella tras la realización de estas pesquisas en las que se investigan presuntos amaños en contratos públicos del Ministerio de Transportes: «No tengo posibilidad siquiera de defenderme».

Los agentes registraron durante horas la casa ante la presencia de Andrea de la Torre y una abogada que se desplazó para seguir la entrada y el registro. Después, la Benemérita trasladó a la pareja de Ábalos hasta la comandancia de Valencia. Allí se negó a prestar declaración recomendada por su abogado, ya que desconocía los hechos por los que se la investigaba.

El juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha imputado a la pareja sentimental de Ábalos por los presuntos delitos de blanqueo, organización criminal, delito fiscal y tráfico de influencias. Sin embargo, Andrea de la Torre recuerda que «hay que ir más despacio antes de culpar a nadie».

En esa misma línea, la novia del ex ministro se queja del aluvión de noticias que se han sucedido desde el registro que le atribuye la culpabilidad: «Pones cualquier cadena y parece que me han condenado».

Sin embargo, Andrea de la Torre admite que, en algún momento, tendría que acabar dando explicaciones por su relación con el ex ministro de Fomento: «Todo el entorno tendremos que declarar en comisarías o en juzgados, eso yo ya lo tenía claro desde hace tiempo».

Registros por presuntos amaños

Las diligencias, en las que también participa la Fiscalía Anticorrupción, se iniciaron un día después de que Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, acordara abrir una pieza secreta dentro de la causa, tras recibir un informe de la Guardia Civil que alertaba de la posible existencia de nuevos amaños.

El instructor indaga en el marco del caso Koldo o caso PSOE en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen al caso de las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La rama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo de los acusados al ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, debido a la condición de diputado aforado que tenía el extitular de Transportes cuando fue procesado.